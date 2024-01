Inconferibilità e incompatibilità incarichi: nuova consultazione ANAC

ANAC ha avviato una nuova consultazione on line sui modelli relativi alle dichiarazioni di incompatibilità e inconferibilità che dirigenti e direttori di enti pubblici, pubbliche amministrazioni, enti di diritto privato in controllo pubblico ed enti sanitari, sono tenuti a pubblicare in ossequio alle norme anticorruzione e trasparenza.

Incompatibilità e inconferibilità incarichi: la consultazione sui modelli ANAC

La redazione dei modelli rientra nelle attività di semplificazione della pubblicazione e della consultazione di dati, documenti e informazioni sulla Pubblica Amministrazione. Non a caso, una delle azioni principali che ANAC ha avviato è la realizzazione della Piattaforma unica della trasparenza, con l’obiettivo di creare un unico punto di accesso e consultazione dei dati che le amministrazioni sono tenute a pubblicare.

Nello specifico, la consultazione riguarderà gli schemi di pubblicazione dei dati per la standardizzazione da adottare ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 33/2013.

I modelli di inconferibilità e incompatibilità

Quattro i modelli di pubblicazione elaborati ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 39/2013,in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, riferiti alla singola tipologia di ente interessato dalla norma:

enti pubblici;

PP.AA;

enti di diritto privato in controllo pubblico;

enti sanitari.

In ciascuno dei modelli, spiega ANAC, sono state inserite anche delle esplicazioni riguardanti le tipologie di incarico e le fattispecie di inconferibilità e incompatibilità astrattamente rilevanti.

L’Autorità sottolinea che i modelli dichiarativi standardizzati non solo agevoleranno l’attività di controllo da parte dei Responsabili della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza - RPCT - delle amministrazioni interessate, ma semplificheranno anche l’adempimento degli obblighi e a rendere le Amministrazioni più consapevoli possibile sulla questione

Le osservazioni vanno inviate entro la mezzanotte del 14 febbraio 2024, utilizzando esclusivamente il questionario reso disponibile in formato pdf da ANAC e da inviare solo al link dedicato sul sito dell’Autorità.