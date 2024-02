Infrastrutture: all'ANAS 6 miliardi per nuove opere e manutenzioni

Tra manutenzioni e nuove opere in tutta Italia, sono 6 i miliardi destinati allo schema del nuovo contratto di programma ANAS, elaborato sulla base delle indicazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e delle richieste avanzate dalle Regioni.

Infrastrutture: 6 miliardi dal MIT per nuove opere e manutenzione

Scendendo nel dettaglio, circa 3 miliardi saranno destinati alla realizzazione di nuove opere, consentendo l’avvio di lavori per un importo complessivo di 18 miliardi, mentre 2,8 miliardi saranno utilizzati per attività di manutenzione e investimenti tecnologici nell’ambito di interventi per la sicurezza di opere già esistenti.

130 milioni di euro invece andranno allo sviluppo di studi e progettazioni permettendo al MIT di avere a disposizione progetti aggiornati e attendibili con le relative autorizzazioni per il prossimo ciclo di programmazione, e ad Anas di mettere più velocemente in cantiere le opere nel prossimo futuro.

Infine, il MIT segnala che, in base alle proposte delle Regioni, le risorse potranno essere integrate con quelle del Fondo di sviluppo e coesione 2021-2027.