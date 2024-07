Infrastrutture e investimenti di interesse strategico: il Decreto Legge in Gazzetta Ufficiale

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2024, n. 151 il Decreto Legge 29 giugno 2024, n. 89 recante Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.

Infrastrutture e investimenti di interesse strategico: in Gazzetta un nuovo Decreto Legge

Questo l’articolato del Decreto:

Capo I INFRASTRUTTURE DI INTERESSE STRATEGICO Art. 1. Disposizioni urgenti in materia di concessioni autostradali Art. 2. Disposizioni urgenti per garantire l’operatività della società concessionaria di cui all’articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158 Art. 3. Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari Art. 4. Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità tecnica e amministrativa dell’Autorità per la Laguna di Venezia e della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari Art. 5. Disposizioni urgenti per il completamento di interventi infrastrutturali Art. 6. Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale Art. 7. Misure urgenti per accelerare l’attuazione di interventi di bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoleto-Stoppani Art. 8. Comitato per lo sviluppo della cattura e lo stoccaggio geologico di CO2 Art. 9. Rifinanziamento per interventi infrastrutturali della regione Liguria e per il completamento della Scuola Politecnica - Polo Universitario di ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli

Capo II INVESTIMENTI DI INTERESSE STRATEGICO Art. 10. Misure urgenti per il sostegno della presenza di imprese italiane nel continente africano e per l’internazionalizzazione delle imprese italiane

Capo III MISURE URGENTI PER L’EFFICIENZA DEL PROCEDIMENTO PENALE Art. 11. Modifiche al codice di procedura penale per l’efficienza del procedimento penale

Capo IV MISURE URGENTI IN MATERIA DI SPORT Art. 12. Misure urgenti in materia di sport Art. 13. Entrata in vigore



Le disposizioni del provvedimento

Tra le disposizioni del decreto, l’aggiornamento dei piani economico finanziari delle concessioni autostradali e le semplificazioni per accelerare le procedure e rispettare il cronoprogramma per la realizzazione del Ponte sullo Stretto, oltre che la razionalizzazione di compiti e le funzioni attribuite ai commissari straordinari e la riduzione del loro numero.

Inoltre sono previste norme di semplificazione e accelerazione per diversi interventi infrastrutturali, di bonifica e di sostegno a importanti istituzioni italiane.

Previste anche delle modifiche al codice di procedura penale, in particolare all’art. 610 e all’art. 611, finalizzate sempre a garantire una maggiore efficienza del procedimento, applicandosi ai ricorsi presentati dopo il 30 giugno 2024.

Viene inoltre incrementato di 150 milioni di euro, per l’anno 2024, del fondo rotativo 394/81 gestito dalla SIMEST S.p.a. e destinato ad operazioni di venture capital in Paesi non aderenti all’Unione Europea. Le risorse saranno destinate alle imprese con sede legale in Italia che, stabilmente, sono presenti, esportano o si approvvigionano nel continente africano e alle imprese fornitrici delle stesse, per sostenerne le spese di investimento per il rafforzamento patrimoniale, investimenti digitali, ecologici, produttivi o commerciali. Nel caso di iniziative riguardanti il Continente africano proposte da imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna), che presentino domanda di finanziamento agevolato, si prevede l’incremento della quota di cofinanziamento a fondo perduto fino al 20% dell’intervento complessivo concesso.

Ifine, nell’ambito dello sport, vengono prorogati fino al 1° luglio 2025 i termini: