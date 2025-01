Installazione VEPA: quando rientrano in edilizia libera?

Quale titolo edilizio è necessario per gli interventi di chiusura di balconi e logge con le c.d. VePA (vetrate panoramiche amovibili), alla luce delle nuove disposizioni introdotte con il D.L. n. 115/2022 (convertito in legge n. 142/2022) e, più recentemente, con il decreto Salva Casa?

Installazione VEPA: quando si considera intervento di edilizia libera?

La domanda, posta da un Ente locale alla Regione Emilia Romagna, nasce da un precedente parere reso dall’Amministrazione stessa, che aveva definito la chiusura di logge e balconi con l’installazione di infissi in vetro come un intervento di trasformazione di Superficie Accessoria in Superficie Utile, da ricondurre alla “Nuova Costruzione” soggetta a Permesso di Costruire (ove modifichi la sagoma dell’edificio) o alla “Ristrutturazione edilizia” soggetta a SCIA (nei casi in cui non comporti ampliamento fuori sagoma), in ogni caso oneroso ai fini del contributo di costruzione.

Da qui il dubbio sulla possibile conflittualità con le nuove disposizioni che hanno modificato il Testo Unico Edilizia (d.P.R. n. 380/2001)

Nei propri chiarimenti, resi con il parere del 31 dicembre 2024, n. 1399062, la Regione ha ripercorso gli step che nell'arco di due anni hanno mutato il quadro relativo al regime giuridico per l’installazione delle VePa: