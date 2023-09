Lavorare in ANAC: i nuovi bandi di concorso

L’Autorità Nazionale Anticorruzione è alla ricerca di nuove figure da inserire in organico a tempo pieno e indeterminato: le selezioni riguardano quattro impiegati amministrativi e due giornalisti. Vediamo i dettagli.

Concorsi ANAC: selezione di 4 impiegati amministrativi

C’è tempo fino alle ore 16:00 del 12 ottobre 2023 per l’invio della propria candidatura e partecipare alla selezione con cui ANAC assumerà quattro impiegati con profilo amministrativo a tempo pieno e indeterminato nel ruolo della carriera operativa.

Questi i requisiti richiesti, a pena di esclusione, in possesso alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione nonché al momento dell’assunzione in servizio:

diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o titolo equipollente;

di istruzione secondaria di secondo grado o titolo equipollente; documentata esperienza professionale di almeno 3 anni, successiva al conseguimento del diploma, in campi di interesse istituzionale dell’Autorità, con particolare riferimento ai contratti di appalti pubblici, alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione, in uffici pubblici o privati.

Concorsi ANAC: si cercano due giornalisti

Termine invece del 14 ottobre 2023, alle ore 18:00 per chi vuole presentare domanda di ammissione alla selezione di due giornalisti da assumere a tempo pieno e indeterminato nella qualifica di funzionario e impiegato.

Per la qualifica di funzionario nel ruolo della carriera direttiva sono richiesti, a pena esclusione:

laurea specialistica o magistrale o il diploma di laurea del vecchio ordinamento;

o il diploma di laurea del vecchio ordinamento; iscrizione da almeno 5 anni all’Ordine dei giornalisti – Albo dei professionisti;

– Albo dei professionisti; documentata esperienza professionale di almeno 5 anni presso mezzi di informazione o uffici stampa;

presso mezzi di informazione o uffici stampa; conoscenza della lingua inglese al livello C1.

I requisiti richiesti invece per il profilo di impiegato nel ruolo della carriera operativa sono:

diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado;

iscrizione da almeno 3 anni all’Ordine dei giornalisti – Elenco professionisti o pubblicisti;

– Elenco professionisti o pubblicisti; Esperienza nella produzione ed elaborazione di contenuti multimediali;

Conoscenza della lingua inglese livello B2.

Entrambe le candidature possono essere inviate sul portale "InPa", dove sono disponibili anche i bandi di concorso.