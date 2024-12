Legge di Bilancio 2025 e Correttivo Codice Appalti in Gazzetta Ufficiale

Last minute approdano sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024 la Legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027” (S.O. n. 43/L) e il Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36” (S.O. n. 45/L).