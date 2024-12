Legge Mercato e Concorrenza 2023: il provvedimento in Gazzetta Ufficiale

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 2024, n. 295, la legge del 16 dicembre 2024, n. 193 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023”.

La legge, già in vigore, è così articolata:

Capo I - Disposizioni in tema di riordino delle concessioni autostradali

Sezione I - Finalità e ambito di applicazione

Art. 1. Ambito di applicazione, finalità e definizioni

Sezione II - Aggiudicazione delle concessioni autostradali

Art. 2. Ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali

Art. 3. Modalità di affidamento delle concessioni autostradali

Art. 4. Bando di gara e criteri di aggiudicazione

Sezione III - AFFIDAMENTI IN HOUSE

Art. 5. Affidamento in house delle concessioni autostradali

Sezione IV CONTRATTO DI CONCESSIONE

Art. 6. Oggetto del contratto di concessione

Art. 7. Criteri di remunerazione della concessione

Art. 8. Schema di convenzione a base dell’affidamento

Art. 9. Approvazione e aggiornamento delle convenzioni di concessione e dei relativi piani economico-finanziari

Art. 10. Durata delle concessioni

Art. 11. Estinzione del contratto di concessione

Sezione V TARIFFE AUTOSTRADALI E PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Art. 12. Fissazione e aggiornamento delle tariffe autostradali

Art. 13. Pianificazione e programmazione degli investimenti autostradali

Sezione VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE ALLE CONCESSIONI AUTOSTRADALI IN ESSERE

Art. 14. Disposizioni applicabili alle concessioni in essere

Art. 15. Esternalizzazione delle concessioni autostradali

Sezione VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16. Disposizioni di coordinamento normativo

Capo II - Disposizioni in materia di rilevazione dei prezzi e degli usi commerciali e concernenti il settore assicurativo, i trasporti, le strutture amovibili funzionali all’attività dei pubblici esercizi e la concorrenza

Art. 17. Disposizioni in materia di rilevazione dei prezzi e delle tariffe

Art. 18. Aggiornamento del regolamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di portabilità dei numeri telefonici mobili

Art. 19. Disposizioni in materia di attività di rilevazione degli usi commerciali e di informazioni fornite ai clienti finali delle società di vendita di energia al dettaglio

Art. 20. Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore assicurativo

Art. 21. Sistema informativo antifrode per i rapporti assicurativi non obbligatori

Art. 22. Vigilanza sui contratti assicurativi a copertura dei danni alle imprese cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali

Art. 23. Disposizioni in materia di riporzionamento dei prodotti preconfezionati

Art. 24. Accesso dei clienti domestici vulnerabili al servizio a tutele graduali

Art. 25. Disposizioni in materia di trasporto pubblico

Art. 26. Delega al Governo in materia di strutture amovibili funzionali all’attività dei pubblici esercizi

Art. 27. Modifiche agli articoli 221 -bis e 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sistemi autonomi di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio nonché di tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

Capo III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI START-UP E DI ATTIVITÀ DI IMPRESA

Art. 28. Modifiche alla definizione di start-up innovativa

Art. 29. Disposizione transitoria concernente la definizione di start-up innovativa

Art. 30. Modifiche alla definizione di incubatore certificato

Art. 31. Ulteriori misure di incentivazione

Art. 32. Contributo sotto forma di credito d’imposta in favore degli incubatori e degli acceleratori certificati

Art. 33. Disposizioni per favorire l’investimento istituzionale nelle start-up innovative

Art. 34. Obbligo dei comuni di conformarsi alle nuove specifiche tecniche per il funzionamento dello sportello unico per le attività produttive

Art. 35. Disposizioni per favorire l’investimento privato nelle start-up innovative

Art. 36. Sospensione dell’efficacia delle disposizioni in materia di accreditamento e di accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale

Art. 37. Disposizioni in materia di buoni pasto

Art. 38. Modifica all’articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, in materia di reciprocità nel sistema dei medicinali emoderivati prodotti dal plasma

Capo IV DISPOSIZIONI FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 39. Disposizioni finanziarie

Art. 40. Entrata in vigore

Riordino delle concessioni autostradali

All’interno del provvedimento è stato previsto un riordino in materia di concessioni autostradali (a cui si applicano le disposizioni del libro IV, parte II, del d.Lgs. n. 36/2023, Codice dei Contratti Pubblici) con una semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative relative all’approvazione e alla revisione dei piani economico-finanziari e di specificazione dei criteri di risoluzione dei contratti di concessione. Le concessioni non potranno avere durata superiore ai 15 anni.

Vigilanza sulle polizze per eventi catastrofali

Inoltre sono state previste novità in materia di vigilanza sulle assicurazioni, con l’inserimento sul portale IVASS della comparazione delle tariffe delle polizze catastrofali, in riferimento al mercato libero dell’energia, oltre che un aggiornamento della disciplina sulle start up innovative.

Strutture amovibili e digitalizzazione SUAP

Di particolare rilievo la delega al Governo in materia di riordino della disciplina sulle strutture amovibili funzionali all’attività dei pubblici esercizi. Non solo: la legge ricorda che è fatto obbligo per i Comuni di provvedere alla digitalizzazione delle attività dei SUAP secondo le modalità previste dal DM MIMIT 26 settembre 2024 o a delegare le funzioni alla camera di commercio territorialmente competente.