Mapei Structural Design: il software di calcolo per il rinforzo strutturale

Per accompagnare progettisti e tecnici nella definizione degli interventi, Mapei ha sviluppato Mapei Structural Design, un software di calcolo gratuito e multilingue per il dimensionamento dei sistemi di rinforzo. Nato in collaborazione con Eucentre, centro internazionale di riferimento per l’ingegneria sismica, il programma integra le principali normative e consente una progettazione precisa, veloce e completamente digitale.

MSD rappresenta uno strumento gratuito e affidabile, già adottato da oltre 10.000 professionisti che operano nel campo del rinforzo strutturale e utilizzato in più di 25.000 progetti realizzati a livello internazionale in poco più di tre anni dal suo lancio nel dicembre 2021. È disponibile gratuitamente online (da pc, tablet o smartphone) senza necessità di installazione. Per accedervi occorre registrarsi sul sito Mapei da qualsiasi tipo di dispositivo.

Mapei Structural Design permette di dimensionare gli interventi di rinforzo, effettuare verifiche strutturali, e scaricare relazioni di calcolo su strutture esistenti in:

Calcestruzzo armato

Muratura

Legno/Acciaio

Elementi secondari

Scopri di più guardando questo video:

Rinforzo di Solai Esistenti con Tecniche Combinati

In seguito all’ultimo aggiornamento, una delle principali innovazioni riguarda il rinforzo dei solai in calcestruzzo. Mapei Structural Design permette infatti la progettazione di interventi di rinforzo simultanei combinando due sistemi di consolidamento:

Questa combinazione di rinforzi consente di ottimizzare la capacità portante del solaio in modo efficace, sfruttando al massimo le potenzialità di ciascun sistema di rinforzo.

Scopri come funziona lo strumento di calcolo con un esempio reale di rinforzo in questo video:

Rinforzo di Nodi in Calcestruzzo Armato con Sistemi FRP

Alla luce delle più recenti attività di sperimentazione scientifica legata al rinforzo di nodi in calcestruzzo armato utilizzando sistemi FRP applicati all’esterno, Mapei Structural Design ha coerentemente aggiornato il rispettivo modulo. Infatti, l'uso di FRP all’esterno consente di rafforzare la struttura senza la necessità di interventi invasivi, mantenendo l'integrità della costruzione esistente e migliorando le performance in modo rapido ed efficiente.

Rinforzo di nodi in calcestruzzo armato con sistemi FRP

Download diretto delle Analisi Prezzi in Excel

Una delle novità più richieste riguarda la possibilità di scaricare direttamente le analisi prezzi in formato Excel grazie al collegamento diretto con un altro strumento che Mapei ha recentemente sviluppato: Mapei PRO. Questa funzione permette ai progettisti di ottenere, in modo rapido e automatizzato, una lista dettagliata dei costi relativi ai materiali e alle lavorazioni necessarie per l'intervento di rinforzo strutturale.

Scopri di più su Mapei PRO guardando questo video:

Download di file DWG editabili

Al termine delle operazioni di dimensionamento dei rinforzi, l’utente potrà scaricare autonomamente i file DWG con le procedure di applicazione di tutti i sistemi di rinforzo Mapei attualmente presenti nel Manuale del rinforzo strutturale Mapei.



Mapei Structural Design continua ad evolversi per offrire soluzioni innovative nel campo del rinforzo strutturale. Le novità introdotte, come il rinforzo combinato di solai, il rinforzo di nodi in calcestruzzo armato con sistemi FRP e la possibilità di scaricare le analisi prezzi in Excel, migliorano ulteriormente la produttività e la precisione dei progettisti, consolidando il software come uno strumento indispensabile per il settore del rinforzo strutturale.

Scopri ulteriori dettagli su come utilizzare Mapei Structural Design al seguente link.