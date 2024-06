Maxi concorso Asmel: nuovo avviso per assunzioni negli Enti Locali

È disponibile sul portale InPA il terzo maxi avviso per la presentazione delle candidature per la formazione dei 37 elenchi di idonei alle assunzioni nei 4.470 enti locali Asmel.

Concorso Asmel: pubblicato l'avviso per la formazione dei nuovi elenchi

L’avviso punta alla creazione e all’aggiornamento delle liste relative a 37 profili professionali per laureati, diplomati e operai specializzati. Mentre nei precedenti bandi i profili complessivamente erano 30, adesso se ne aggiungono altri 7.

Introdotta con il D.L. n. 80/2021, c.d. “Decreto Reclutamento”, la procedura permette agli enti locali di organizzare e gestire, in forma aggregata, selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei alle assunzioni a tempo indeterminato e determinato - anche stagionali – su diversi profili e categorie professionali necessari agli Enti che aderiscono allo specifico accordo.

Si tratta di una modalità che secondo l'Associazione sarebbe più veloce dei classici concorsi pubblici e dello scorrimento delle graduatorie, permettendo agli enti aderenti di finalizzare le assunzioni in sole 4-5 settimane.

Per potersi candidare a uno o più profili è necessario giugno accedere alla piattaforma asmelab.it. Dopo aver superato la prova preselettiva composta da 60 quesiti a risposta multipla, gli idonei restano iscritti nell’elenco per 3 anni o fino alla data della loro assunzione a tempo indeterminato presso uno degli Enti sottoscrittori dell’accordo. Dopo aver sostenuto la seconda prova semplificata a cura dell’ente interessato, si crea una graduatoria di merito e si procede all’assunzione in sole 4-5 settimane.

Secondo Il Presidente Asmel, Giovanni Caggiano, la procedura è il giusto connubio tra la standardizzazione dei concorsi nazionali e le esigenze dei candidati, in particolare quelle relative al territorio: “I candidati risultati idonei possono scegliere a quali interpelli partecipare preferendo anche comuni limitrofi a quello di residenza. Questo garantisce futuri dipendenti motivati e felici”.