Mercati Energetici: il GME seleziona uno Specialista Legale

Il Gestore dei Mercati Energetici del GSE è alla ricerca di uno Specialista Legale da inserire presso la sede di Roma, con contratto a tempo indeterminato.

Consulenza legale in ambito energy: il GME seleziona uno Specialista Legale

La figura ricercata deve avere una laurea specialistica (ciclo unico o magistrale) in Giurisprudenza, essere abilitata all’esercizio della professione forense e avere un’esperienza compresa tra i 3 e i 6 anni in contesti societari complessi, oppure in preminenti studi legali.

Nel dettaglio, è necessario avere svolto attività nell'ambito del diritto commerciale e avere conoscenze nel settore della Compliance, con particolare riferimento al D.lgs. n. 231/2001, alla normativa Privacy e/o a quella in materia di anticorruzione e trasparenza.

Come segnala il GME, costituiscono requisiti preferenziali:

avere svolto attività in ambito energy;

la conoscenza della normativa di cui al Codice dell’Amministrazione Digitale ;

; aver conseguito titoli o master in Italia e all’estero sulle materie riguardanti l’ambito di attività.

Nel curriculum vitae dovranno essere espressamente indicate le esperienze in linea con quanto richiesto, insieme ai periodi in cui sono state svolte, oltre che le conoscenze maturate negli ambiti richiesti.

È richiesta anche un’ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.

Ambito di attività

La figura sarà principalmente coinvolta nelle seguenti attività:

questioni di diritto commerciale in ambito energetico;

corporate governance;

redazione di contratti internazionali;

compliance (d.lgs. 231/2001, GDPR, anticorruzione e trasparenza, CAD).

Come candidarsi

Le candidature possono essere inviate previa registrazione sul portale GSE, accedendo all'area "Lavora con noi" e selezionando la posizione "GME - Specialista Legale".

Infine, si segnala che non possono essere assunti i candidati che abbiano svolto, nei tre anni di servizio precedenti la selezione, poteri di vigilanza o controllo, nei confronti del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione.