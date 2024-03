Milleproroghe 2024: SCIA antincendio confermata per gli spettacoli dal vivo

Con la pubblicazione della legge di conversione del Decreto Milleproroghe 2024 (Decreto-Legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con Legge del 23 febbraio 2024, n. 18) si conferma un'ulteriore proroga per le semplificazioni amministrative in materia di realizzazione di spettacoli dal vivo, con alcune interessanti novità.

Spettacoli dal vivo: ok alla SCIA fino a 2mila spettatori

Nel dettaglio l'articolo 7, comma 5, prevede la proroga al 31 dicembre 2024, delle semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo, introdotte con l’art. 38-bis, comma 1, del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

La norma dispone che, fino a fine anno, per la realizzazione di spettacoli dal vivo di natura occasionale che comprendono attività culturali di teatro, musica, danza e musical, nonché le proiezioni cinematografiche che si svolgono in un orario compreso tra le ore 08.00 e le ore 01.00 del giorno successivo, destinate a un massimo di 2.000 spettatori (prima erano 1.000), basta presnetare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) riportante:

il numero massimo di spettatori;

luogo in cui si svolge lo spettacolo;

orario della manifestazione.

Infine, la SCIA deve essere accompagnata dalla relazione di un professionista tecnico attestante la rispondenza della manifestazione di spettacolo alle regole tecniche di prevenzione incendi.