Milleproroghe 2025: nuove scadenze per le norme antincendio

Sono tre gli ambiti entro cui il Milleproroghe 2025 ha previsto dei differimenti nell’ambito di adeguamento alle norme antincendio: asili nido e scuole, strutture ricettive e rifugi alpini, in entrambi casi per strutture con più di 25 posti letto.

Milleproroghe 2025: le novità sulle norme antincendio

Il testo approvato dal Senato per la legge di conversione del D.L. n. 202/2024 prevede infatti tre nuove scadenze, legate a tre diverse tipologie di strutture, con adempimenti e condizioni differenti.

Asili nido e scuole

Ben tre anni in più per adeguarsi alla normativa antincendio. Sono questi i termini concessi alle scuole, se il testo passato a Palazzo Madama verrà confermato anche alla Camera, spostando al 31 dicembre 2027 il termine fissato per asili nido, scuole e istituti di formazione professionale e formazione tecnica.

Secondo quanto previsto dal provvedimento, per le strutture non a norma verrà emanato un Decreto interministeriale per la definizione di misure per la gestione della mitigazione del rischio e per la definizione delle scadenze per l’adeguamento in più fasi.

Nel caso degli asili nido, la data del 31 dicembre 2027 corrisponde alla prima fase di adeguamento prevista dal DM 16 luglio 2014. Questa fase include una serie di interventi, tra cui:

compartimentazione adeguata per separare le attività confinanti;

rispetto di requisiti di resistenza al fuoco;

adeguamento delle scale e dei vani ascensori,

messa a norma degli impianti elettrici;

installazione di segnaletica di sicurezza;

installazione di estintori conformi;

installazione di sistemi di allarme.

Rifugi alpini

C'è tempo invece fino al 31 dicembre 2025 per l’adeguamento alle norme antincendio per i rifugi alpini con oltre 25 posti letto. Entro la fine di quest’anno si dovrà quindi presentare la SCIA, previa valutazione del progetto, se prevista, da parte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente.

Strutture ricettive

Infine, nuova scadenza anche per le strutture ricettive con oltre 25 posti letto: in questo caso, la data da segnare è il 31 dicembre 2026, La proroga è riservata alle strutture che soddisfano i requisiti per accedere al piano straordinario di adeguamento antincendio, istituito con il DM 16 marzo 2012 ed è condizionata alla presentazione, entro il 31 dicembre 2025, di una Scia parziale al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, attestando il rispetto di almeno otto delle dieci prescrizioni contenute nella legge di Bilancio 2018, comprendenti i seguenti ambiti: