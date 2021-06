Mims: Decreto con disposizioni tecniche su impianti a fune

Sulla Gazzetta ufficiale n. 150 del 25 giugno 2021 è stato pubblicato il Comunicato del Ministero e della mobilità sostenibili relativo alle “Disposizioni e specificazioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone”

Approvate disposizioni e specificazioni tecniche

Con il citato Comunicato il Mims rende noto che con il decreto dirigenziale n. 172 del 18 giugno 2021, sono state approvate le disposizioni e specificazioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone contenute nell’Allegato Tecnico, che costituisce parte integrante del decreto stesso.

Articolazione in forma organica delle norme europee e nazionali

Le disposizioni e le specificazioni contenute nell’Allegato Tecnico al decreto costituiscono l’articolazione in forma organica delle norme europee, integrate con le norme nazionali vigenti in materia.

Entrata in vigore ed abrogazione del precedente decreto

Il decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e dalla data di entrata in vigore è abrogato il decreto dirigenziale 16 novembre 2012 concernente «Disposizioni e prescrizioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone ».

Allegato tecnico con 20 paragrafi

L’alegato tecnico di oltre 150 pagine contiene i seguenti 20 paragrafi: