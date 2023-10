Normattiva: tutte le novità del portale

Un’esperienza di navigazione ottimizzata, soprattutto per gli utenti che si collegano tramite dispositivi mobili e alcune nuove funzionalità per la consultazione degli atti. Da oggi il sito Normattiva offre a chi si collega diverse novità. Vediamole nel dettaglio.

Normattiva: aggiornato il portale di consultazione delle leggi statali

Tra le novità del portale si segnalano:

la visualizzazione dell'atto in modalità responsive , con l’adattamento automatico del testo dell'atto a qualsiasi dispositivo in uso (pc, tablet, smartphone);

, con l’adattamento automatico del testo dell'atto a qualsiasi dispositivo in uso (pc, tablet, smartphone); la nuova funzione " visualizza atto intero ", che consente di visualizzare direttamente il testo dell'intero atto;

", che consente di visualizzare direttamente il testo dell'intero atto; l'adozione di un nuovo font e la visualizzazione delle vocali accentate, attualmente apostrofate;

e la visualizzazione delle vocali accentate, attualmente apostrofate; la possibilità di scaricare gli atti nei formati XML, HTML, EPUB e RTF, permettendo di esportare un testo ottimizzato per la stampa;

la presenza nel menù "Approfondimenti" della funzione "atti parlamentari", che consentirà il collegamento ai lavori parlamentari di Camera e Senato per l'espressione del parere sugli schemi dei decreti legislativi, e della funzione "atti attuativi", che consente il collegamento diretto ai decreti attuativi pubblicati sul sito del Dipartimento per il programma di Governo.

Normattiva: le caratteristiche del portale

La caratteristica distintiva del portale Normattiva è indubbiamente la multivigenza. Ciò significa che le leggi nel database possono essere consultate secondo 3 modalità:

nel loro testo originario, come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale;

nel testo vigente, e quindi effettivamente applicabile, alla data di consultazione della banca dati;

nel testo vigente a qualunque data pregressa indicata dall'utente.

Inoltre sul portale è memorizzato l'intero corpus normativo statale dei provvedimenti numerati (leggi, decreti legge, decreti legislativi, altri atti numerati), dalla nascita dello Stato unitario, costituito da oltre 200.000 atti.

Un’altra importante caratteristica è l’integrazione tra gli atti: in fase di visualizzazione di una norma, è possibile metterla in relazione con altre ad essa riconducibili, come ad esempio atti modificanti, atti modificati, atti correlati, ecc..

Infine, fondamentale il coordinamento con la Gazzetta Ufficiale: l'aggiornamento del database avviene entro 1 ora dalla pubblicazione della Gazzetta certificata sul sito dell'Istituto Poligrafico dello Stato. L'aggiornamento delle norme modificate avviene, di solito, entro i successivi 3 giorni e comunque entro i successivi 15 giorni, nel caso di un numero rilevante di modifiche.