Nuovo Codice dei Contratti Pubblici: le Linee Guida per le scuole

Semplificare e uniformare le modalità di affidamento e di esecuzione di contratti di lavori, servizi e forniture da parte delle Istituzioni Scolastiche ed educative statali, sulla base delle disposizioni contenute nel Codice dei Contratti Pubblici: nasce con questo obiettivo il Quaderno del Ministero dell’Istruzione e del Merito contenente le “Istruzioni di carattere generale relative all’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici”, la cui prima edizione risale al d.Lgs. n. 50/2016 e che, dopo diversi aggiornamenti con le più significative modifiche normative e integrazioni che si sono succedute nel corso degli anni, oggi viene totalmente rivisto, seguendo le nuove disposizioni del d.Lgs. n. 36/2023.

Nuovo Codice dei Contratti Pubblici: le Linee Guida del MIM per le scuole

Delle vere e proprie Linee Guida, con cui il Ministero ha inteso supportare le Istituzioni scolastiche nel superamento delle difficoltà che incontrano quotidianamente nel garantire il rispetto della normativa in materia di acquisti, caratterizzata da:

notevole complessità;

stringenti obblighi di centralizzazione;

mutevolezza della relativa normativa di attuazione;

specificità del settore scolastico.

Il documento contiene raccomandazioni di comportamento, per supportare e orientare le Istituzioni nell’ideazione strategica, nell’affidamento e nell’esecuzione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, fatte salve l’autonomia e la discrezionalità di ciascuna Istituzione scolastica nella gestione di tali procedure, nel rispetto della normativa.

Gli allegati al Quaderno

Oltre a tutte le indicazioni che seguono lo sviluppo del Codice dei Contratti, il Quaderno contiene una sostanziosa Appendice con i seguenti documenti:

Allegato 1: Tabella sulle principali novità del Codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023;

Allegato 2: Format di atti per le procedure di gara e, in particolare: 2.1 Format di «Determina di nomina della Commissione giudicatrice»; 2.2 Format di «Dichiarazione di accettazione dell’incarico e contestuale dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione (resa nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000)» per la commissione di gara; 2.3 Format di «Determina di nomina del Responsabile Unico del Progetto»; 2.4 Format di «Dichiarazione di accettazione dell’incarico e contestuale dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione (resa nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000)» per il Responsabile Unico di Progetto; 2.5 Format di «Determina per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023, mediante richiesta di preventivi»; 2.6 Format di «Determina per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023, mediante pubblicazione di avviso»; 2.7 Format di «Determina per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)»; 2.8 Format di «Determina per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)»; 2.9 Format di «Determina per l’indizione di procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera e), del D.Lgs n. 36/2023, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)»; 2.10 Format di «Determina di aggiudicazione di procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera e), del D.Lgs n. 36/2023, tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)»; 2.11 Format di «Determina per l’indizione di procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera e), del D.Lgs n. 36/2023, con previo avviso»; 2.12 Format di «Determina per l’indizione di una procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera e), del D.Lgs n. 36/2023, senza previo avviso»; 2.13 Format di «Determina di aggiudicazione (procedura negoziata senza bando), ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 36/2023»; 2.14 Format di «Determina di indizione (affidamento mediante procedura aperta), ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023»; 2.15 Format di «Determina di aggiudicazione (affidamento mediante procedura aperta), ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023»;

Allegato 3: Tabella riepilogativa delle cause ostative alla partecipazione alle procedure di gara e relativa documentazione di accertamento;

Allegato 4: Documento di sintesi per l’attribuzione dei punteggi per la valutazione delle offerte presentate dagli operatori economici;

Allegato 5: Documento di sintesi dei criteri per il calcolo della verifica dell’anomalia dell’Offerta;

Allegato 6: Documento di sintesi della procedura di verifica dell’anomalia dell’offerta;

Allegato 7: Tabella riepilogativa sugli adempimenti per le stazioni appaltanti non qualificate;

Allegato 8: Tabella riepilogativa sulla corrispondenza tra le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e al D.Lgs. n. 36/2023;

Allegato 9: Tabella riepilogativa sul regime transitorio, di cui all’art. 225 del D.Lgs. n. 36/2023, da applicare fino al 31 dicembre 2023 a seguito dell’entrata in vigore del medesimo Decreto.

La disciplina transitoria

Il Ministero inoltre segnala che ai sensi dell’art. 225 del D.Lgs. n. 36/2023, contenente la disciplina delle disposizioni transitorie e di coordinamento, è prevista l’ultrattività, per le procedure avviate fino al 31 dicembre 2023, di una serie di disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 aventi ad oggetto lo svolgimento delle attività relative alla:

redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti; trasmissione dei dati e documenti relativi alle procedure; accesso alla documentazione di gara; presentazione del documento di gara unico europeo; alla presentazione delle offerte; apertura e la conservazione del fascicolo di gara; controllo tecnico, contabile e amministrativo anche in fase di esecuzione e alla gestione delle garanzie.

Le indicazioni per progetti PNRR/PNC e PON

Infine, spiega il MIM che in caso di progetti finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR/PNC e PON, le Istituzioni Scolastiche dovranno seguire le specifiche indicazioni trasmesse dalle Direzioni del Ministero, da consultare insieme alle indicazioni adottate per indirizzare le Istituzioni negli acquisti finanziati in tutto o in parte con i fondi del PNRR/PNC e PON.