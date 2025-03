Obbligo di stipula polizza catastrofale: scadenza irrealistica

Dopo il “rifiuto” operato in fase di conversione in legge del Decreto Milleproroghe 2025, di differire ulteriormente la scadenza sull’obbligo di stipula di polizze catastrofali, gli operatori scrivono direttamente alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per sollecitare un intervento urgente sulla scadenza del 31 marzo 2025.

Polizze catastrofali: il CNA sulla scadenza per la stipula

Secondo quanto indicato dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato (CNA) e da altre Confederazioni, il termine ultimo per l’adempimento dell’obbligo di stipula delle polizze a copertura dei danni ai beni aziendali derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali, mette in difficoltà quasi quattro milioni di realtà, tra MPI e grandi imprese, soprattutto tenendo conto del fatto che il regolamento attuativo è stato emanato solo a fine febbraio.

Per potere adempiere all’obbligo sarebbe quindi rimasto solo un mese, in un clima di incertezza che rende praticamente impossibile alle imprese valutare e sottoscrivere le polizze nei tempi richiesti.

Proprio per questo, sottolinea CNA, è necessario un differimento del termine, “che dia alle imprese la possibilità di essere adeguatamente formate e informate, in modo da fare scelte consapevoli, valutando, in tempi ragionevoli e sostenibili, le offerte sul mercato di polizze conformi e i relativi costi, anche nel rispetto del principio mutualistico e della corretta gestione aziendale”.

Non irrilevante anche il fatto che le assicurazioni abbiano tempo fino al 28 marzo per adeguare i testi delle polizze alle previsioni normative, con un margine di scelta praticamente inesistente per le imprese, per altro in assenza del portale IVASS per la comparabilità delle offerte, ancora non attivo.