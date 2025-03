Obiettivi accessibilità: le indicazioni di AgID per le PA

Entro il 31 marzo, le pubbliche amministrazioni italiane sono chiamate a pubblicare i propri obiettivi di accessibilità, in linea con le disposizioni previste dal D.L. n. n. 179/2012 e dalle Linee Guida sull’accessibilità degli strumenti informatici.

Questo adempimento, come spiega AgID, non si limita a una mera formalità burocratica, ma rappresenta un passo fondamentale per garantire che i servizi digitali delle PA siano accessibili a tutti, inclusi gli utenti con disabilità e per pianificare misure concrete che migliorino l’esperienza digitale di cittadini e operatori pubblici.

Obiettivi accessibilità PA: gli ambiti di intervento

Gli obiettivi di accessibilità riguardano vari aspetti dei servizi digitali offerti dalle pubbliche amministrazioni. Tra i principali ambiti di intervento, AgID segnala:

l’accessibilità dei siti web , delle applicazioni , dell' intranet e dei documenti pubblicati online ;

, delle , dell' e dei ; i servizi digitali di futura attivazione ;

; le postazioni informatiche;

la formazione del personale.

Obiettivo finale è garantire che tutti gli utenti, indipendentemente dalle proprie capacità o disabilità, possano accedere facilmente ai servizi pubblici online. Questo implica non solo l’adeguamento tecnico dei siti e delle app, ma anche un’attenzione crescente alla formazione del personale che gestisce e sviluppa questi strumenti.

Proprio per questo, specifica AgID, la pubblicazione degli obiettivi di accessibilità è solo il passo finale di una serie di azioni che il RTD è chiamato a svolgere, coinvolgendo tutti gli uffici dell’ente prima del 31 marzo.

La procedura da seguire

Per adempiere all’obbligo della pubblicazione degli obiettivi di accessibilità, la responsabilità ricade sul Responsabile per la Transizione Digitale (RTD) dell’ente che dovrà utilizzare l’apposita piattaforma, denominata AgID Form, attraverso la quale le amministrazioni possono completare l’inserimento e la pubblicazione degli obiettivi.

Il processo è semplice: il RTD deve accedere alla piattaforma, inserire il nome dell’ente (o il codice IPA) e la chiave di accesso. Se il responsabile possiede già la chiave, può inserire il codice per procedere; altrimenti, sarà necessario richiedere di riceverlo via e-mail.

A disposizione degli utenti anche un manuale utente e una guida online, che offrono dettagli su come risolvere eventuali problemi o difficoltà che potrebbero sorgere durante il processo di pubblicazione.