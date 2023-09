Open data settore pubblico: le Linee Guida AgID

Supportare le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti interessati al processo di apertura dei dati e di riutilizzo dell’informazione del settore pubblico: è questo l'obiettivo principale che AgID intende perseguire con il rilascio delle nuove Linee Guida, adottate con la delibera del 3 agosto 2023, n. 183.

Open Data: pubblicate le nuove linee guida AgID

Come specificato nella Determinazione Direttoriale recante “Adozione delle “Linee guida recanti regole tecniche per l’apertura dei dati e il riutilizzo dell’informazione del settore pubblico” , ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 82/2005 recante Codice dell’Amministrazione Digitale”, le Linee Guida forniscono indicazioni volte ad implementare le disposizioni e le modalità disciplinate dalle norme indicate.

Esse sono costituite da 7 capitoli e 4 allegati:

Capitolo 1 Ambito di applicazione

Capitolo 2 Normativa di riferimento

Capitolo 3 Terminologia

Capitolo 4 Principi generali

Capitolo 5 Aspetti organizzativi e qualità dei dati

Capitolo 6 Aspetti legali e di costo

Capitolo 7 Pubblicazione e strumenti di ricerca

Gli allegati:

Allegato A Modello per i dati aperti

Allegato B Standard di riferimento e formati aperti

Allegato C Riepilogo di requisiti e raccomandazioni

Allegato D Elenco analitico delle risorse utili

Scendendo nel dettaglio, le indicazioni riguardano tutti gli aspetti regolamentati dalla Direttiva e dal Decreto legislativo, ovvero formati, modalità di pubblicazione, profili di metadati, licenze e tariffazione, richieste di riutilizzo e strumenti di ricerca, oltre a dare specifiche sugli aspetti organizzativi e qualità dei dati.

Open data: l'iter di adozione delle Linee Guida

All’adozione delle Linee Guida si è giunti seguendo l’iter previsto dall’art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale: dopo la consultazione pubblica durata un mese (16 giugno-17 luglio 2022,) sono stati rilasciati il parere della Conferenza Unificata e il pronunciamento del Garante per la protezione dei dati personali, oltre alla notifica alla Commissione Europea, trattandosi di regole tecniche.

La redazione del documento è stata curata dal Gruppo di lavoro coordinato da AgID e composto dai rappresentanti di numerosi Enti:

Agenzia per l’Italia Digitale;

Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Formez PA;

Istituto Geografico Militare;

Università degli Studi di Roma La Sapienza;

Università degli Studi di Roma Tre;

CSI Piemonte;

Regione Basilicata;

Regione Calabria;

Regione del Veneto;

Regione Emilia-Romagna;

Regione Friuli-Venezia Giulia;

Regione Lazio;

Regione Lombardia;

Regione Marche;

Regione Molise;

Regione Piemonte;

Regione Puglia;

Regione Toscana;

Provincia Autonoma di Trento.

Su specifici aspetti ha collaborato anche il Ministero della Cultura.

Infine la redazione delle Linee Guida è stata accompagnata da un percorso partecipativo per garantire il massimo coinvolgimento sia dei soggetti attuatori (pubbliche amministrazioni, organismi di diritto pubblico, società pubbliche e private) che di stakeholders e utenti destinatari delle azioni di implementazione del documento.