Osservatorio RUP: online il report sui Responsabili Unici del Procedimento

È disponibile online il Primo Rapporto “Osservatorio RUP 2023 - criticità, soluzioni e fabbisogni formativi” realizzato dal MIT, in collaborazione con SNA, IFEL e ITACA con il piano nazionale di formazione per la professionalizzazione del Rup (PNRR Accademy).

Osservatorio RUP: l'indagine su attività, punti critici e soluzioni

Il Rapporto è frutto di un’indagine svolta a febbraio 2023 che ha coinvolto quasi 10mila Responsabili Unici del Procedimento nella compilazione dei questionari proposti.

L’analisi ha permesso di identificare le principali criticità che incontrano i RUP nelle diverse fasi dei procedimenti:

a) Programmazione

Eccessivi adempimenti burocratici preliminari

Complessità degli iter autorizzativi (ambientali, storico-paesaggistici, tecnici)

Mutevolezza del quadro politico

b) Progettazione

Difficoltà ad operare con il Building Information Modeling (BIM)

Assenza di incentivi economici alla progettazione interna

Acquisizione pareri e vari (Enti sottoservizi, Sovrintendenza, ecc.)

c) Affidamento

Eccessivi adempimenti a fini di vigilanza, monitoraggio e trasparenza

Utilizzo delle procedure di affidamento: procedure innovative

Utilizzo delle procedure di affidamento: appalto integrato

d) Esecuzione

Revisione dei prezzi

Riserve e contenzioso

Rispetto dei tempi di esecuzione

Per tutte le fasi

Carenza di personale

Eccessivi carichi di lavoro

Elevato grado di responsabilità personale

Queste le principali soluzioni proposte:

a) Programmazione

Snellimento dell'iter di adozione e approvazione

Snellimento delle attività e semplificazione dei documenti richiesti per la fase antecedente la formulazione e predisposizione della programmazione

Snellimento dell'iter di aggiornamento in corso d'anno della programmazione

b) Progettazione

Migliore definizione dei ruoli e delle responsabilità del RUP

Semplificazione dei documenti richiesti per la fase antecedente l'avvio della progettazione (es. DIP, DOCFAP, ecc.)

Aumentare i finanziamenti per la progettazione

c) Affidamento

Redazione bandi e disciplinari tipo per lavori e clausole su principali aspetti di contenzioso

Migliore definizione dei ruoli e delle responsabilità del RUP

Eliminazione rotazione inviti nelle procedure semplificate sottosoglia

d) Esecuzione

Razionalizzazione delle banche dati

Semplificazione gestione varianti, modifiche contrattuali e revisione prezzi

Whitelist delle Prefetture

Formazione RUP: le aree di competenza e i percorsi

Un’ulteriore sezione è dedicata ai fabbisogni formativi che potrebbero portare alla creazione di percorsi specifici, comprese le “soft skills” necessarie ad una completa professionalizzazione del buyer pubblico.

In particolare nel questionario si chiedeva di rispondere sulle proprie competenze in relazione a

Gestione delle garanzie e delle polizze

Project management

Contabilità dei lavori

Revisione e compensazione dei prezzi

Gestione delle riserve

Contenzioso e soluzione delle controversie

Normativa in materia di esecuzione del contratto

Coperture assicurative per RUP/tecnico interno

Competenze e responsabilità del RUP

Utilizzo dei CAM

Utilizzo del BIM

Normativa tecnica

Normativa relativa a procedure particolari (negoziazioni con OE, PPP)

Normativa relativa alla procedura di affidamento

Non solo: anche alla luce dell’entrata in vigore del nuovo Codice Appalti, efficace dal 1 luglio 2023, l’analisi evidenzia, in termini quantitativi e qualitativi, le principali traiettorie necessarie per la definizione di percorsi destinati al personale delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, erogati dalla PNRR Academy.

Infine, di particolare rilievo la necessità di snellire gli adempimenti burocratici amministrativi, a cui fa riferimento anche il nuovo Codice Appalti, così come l’attenzione al progressivo ricorso alla digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici.