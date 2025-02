Particelle catastali e stradari: dati accessibili a tutti

Trasparenza e condivisione delle informazioni territoriali, in ossequio ai principi sanciti dalla Direttiva Open Data (Direttiva UE 2019/1024) e recepita in Italia con il d.Lgs n. 200/2021, per favorire il riutilizzo dei dati pubblici e garantire a tutti l’accesso a informazioni di valore elevato.

Accesso ai dati territoriali: i servizi open data dell'Agenzia delle Entrate

Sono queste le linee indirizzo alla base dei nuovi servizi “open data” dell’Agenzia delle Entrate, che ha messo a disposizione due importanti dataset, relativi alle particelle catastali e agli indirizzi.

Di fatto, gli utenti, come ad esempio tecnici e professionisti, potranno accedere ai dati in tempo reale e integrarli nelle proprie analisi, con un impatto significativo in settori chiave come urbanistica, pianificazione territoriale, protezione ambientale ed efficienza energetica.

L’accesso ai dati avviene attraverso le piattaforme Repertorio nazionale dei dati territoriali e Catalogo nazionale dei dati aperti. I dataset rilasciati sono concessi con licenza Creative Commons BY 4.0, che consente il libero utilizzo dei dati, a patto di citarne la fonte. Le informazioni vengono pubblicate in formati leggibili meccanicamente, garantendo così interoperabilità e facilità di utilizzo in software GIS e applicazioni specializzate.

I due data-set

Stradari e indirizzi

In relazione all’Archivio Nazionale dei Numeri Civici delle Strade Urbane (ANNCSU) è possibile usufruire di:

stradari e indirizzari, disponibili per il territorio nazionale o per singole regioni, aggiornati mensilmente;

servizi puntuali, che recepiscono quotidianamente le variazioni inserite dai Comuni.

Cartografia catastale

Per quanto riguarda la cartografia catastale, sono invece disponibili due servizi: