Patente cantieri edili: proroga in arrivo?

Se ne parla da giorni - anche alla luce del parere del Consiglio di Stato sulla bozza di Decreto del Ministero del Lavoro recante il regolamento attuativo che disciplina il sistema - ma l’entrata in vigore della patente a punti nei cantieri il 1° ottobre 2024 potrebbe essere in bilico.

Patente cantieri: richiesta la proroga sull'entrata in vigore

Un sistema che, a detta di più parti, potrebbe non essere maturo per essere messo a regime, con alcuni aspetti ancora non definiti in maniera puntuale, a cominciare dalle sanzioni e dalla loro erogazione, fino alle modalità di acquisizione degli ulteriori crediti.

Il differimento dei termini è contenuto in tre emendamenti al D.L. n. 113/2024 (c.d. Decreto Omnibus) la cui conversione in legge è attualmente al vaglio delle Commissioni Bilancio e Finanze del Senato (A.S. n. 1222). Mentre in uno di essi si richiede una proroga al 1° gennaio 2025, gli altri due invece propongono una dilazione di ben 6 mesi, con l’avvio a regime del sistema il 1° aprile 2025.

Nel frattempo, il Ministero sembra avere smentito ogni possibile proroga, confermando invece l’entrata in vigore il prossimo 1° ottobre, come disposto dall’art. 29, comma 19 del D.L. n. 19/2024 (convertito con modificazioni dalla legge n. 56/2024).

Anche ANCE, attraverso una dichiarazione della Presidente Federica Brancaccio, si è detta contraria a un'eventuale proroga all'entrata in vigore, fermo restando che sono necessarie "procedure snelle per consentire alle imprese di adempiere rapidamente alle misure adottate dal Governo". E conferma il consenso dell'Associazione all'iniziativa: “La tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori è un obiettivo primario per Ance, per questo riteniamo da sempre fondamentale che si arrivi a una vera qualificazione del settore e la patente a crediti è un passo in questa direzione”.

Regolamento attuativo della patente cantieri: il Decreto del MLPS

Ricordiamo che la disposizione ha sostituito l’art. 27 del d.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro), imponendo il possesso di una patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi operanti nei cantieri edili, esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, oppure in possesso di un documento equivalente di un altro Stato, oppure dell’attestazione SOA prevista dal Codice Appalti.

La norma ha anche previsto la formulazione da parte del Ministero del Lavoro di un regolamento attuativo inerente:

destinatari dell’obbligo ed esclusioni;

modalità di presentazione della domanda;

modalità di rilascio;

dotazione iniziale dei crediti;

modalità di attribuzione di ulteriori crediti;

sospensione della patente;

modalità di recupero crediti.

Ed è proprio su questo provvedimento che Palazzo Spada ha fornito delle indicazioni non di poco conto, anche relative alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per garantire l'effettiva operatività del sistema. A imprese, operatori e amministrazioni non resta quindi che attendere e rimanere in allerta.