Pavimentazioni e murature in calcestruzzo: BAGATTINI acquisisce la divisione masselli e blocchi di RCL

Ampliamento della capacità produttiva, estensione dei servizi offerti al cliente e ulteriore consolidamento del posizionamento del marchio nel panorama nazionale: sono questi i pilastri su cui poggia l’acquisizione da parte di BAGATTINI di Zandobbio della divisione masselli e blocchi della ditta RCL di Gorlago (BG).

Pavimentazioni e murature in calcestruzzo: BAGATTINI acquisisce RCL

L’operazione fa parte del piano strategico pluriennale dell’impresa, leader a livello nazionale nella produzione di pavimentazioni per esterni in calcestruzzo, e che oggi si inserisce anche nella fornitura in opera delle murature in calcestruzzo, offrendo al cliente finale un servizio sempre più completo, affidabile e professionale.

“Ringrazio Massimo e Federico Azzolin, insieme a tutto il team RCL, per l’eccellente lavoro svolto fino ad oggi, ha commentato Guido Bagattini, CEO dell’azienda. “La nostra scelta di puntare su qualità, innovazione e servizio su misura per il cliente si sta rivelando strategicamente vincente. La crescita costante degli ultimi anni ci ha consentito di ampliare le nostre quote di mercato e rafforzare il nostro ruolo di punto di riferimento nel settore delle pavimentazioni esterne.”

BAGATTINI conferma così la propria volontà di investire su territorio, competenze e valore aggiunto, puntando su una filiera integrata che va dalla produzione alla posa, in linea con le esigenze evolutive di un mercato sempre più orientato alla qualità globale dell’opera e alla specializzazione tecnica.

Realizzazione stabilimento Amazon - Casirate

Realizzazione Iper - Seriate