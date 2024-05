Persone con disabilità: il Decreto in Gazzetta Ufficiale

Entrerà in vigore il prossimo 30 giugno 2024 il Decreto Legislativo 3 maggio 2024, n. 62 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2024, n. 111, che definisce la condizione di disabilità, la valutazione di base, l’accomodamento ragionevole, la valutazione multidimensionale per l’elaborazione e l’attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.

Persone con disabilità: in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto

Il decreto attua l'articolo 1 della legge delega n. 227/2021, finalizzato a garantire alla persona con disabilità di ottenere il riconoscimento della propria condizione, anche attraverso una valutazione congruente, trasparente e agevole che permetta di godere in pieno dei diritti civili e sociali, compresi il diritto alla vita indipendente e alla piena inclusione sociale e lavorativa.

Cambia anche la terminologia, con la sostituzione delle parole "persona handicappata", "portatore di handicap", "persona affetta da disabilità", "disabile" e "diversamente abile" con la definizione di "persona con disabilità".

Tra le altre garanzie previste dal Decreto Legislativo, il pieno ed effettivo accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni, dei trasferimenti finanziari previsti e di ogni altra agevolazione, e la promozione dell’autonomia e delle pari opportunità con gli altri, nel rispetto dei principi di autodeterminazione e di non discriminazione.

La struttura del Decreto

Composto da 40 articoli suddivisi in 4 capi, il Decreto è così strutturato:

Capo I FINALITÀ E DEFINIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto e finalità

Art. 2. Definizioni

Art. 3. Modifiche all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104

Art. 4. Terminologia in materia di disabilità

Capo II PROCEDIMENTO VALUTATIVO DI BASE E ACCOMODAMENTO RAGIONEVOLE

Art. 5. Finalità, ambito, principi ed effetti della valutazione di base

Art. 6. Procedimento per la valutazione di base

Art. 7. Efficacia provvisoria anticipata della valutazione di base

Art. 8. Certificato medico introduttivo

Art. 9. Procedura valutativa di base, soggetto unico, svolgimento, composizione e funzionamento delle unità di valutazione di base

Art. 10. Procedimento valutativo di base e riconoscimento della condizione di disabilità

Art. 11. Adozione della classificazione ICF ed ICD e loro aggiornamenti ai fini dello svolgimento della valutazione di base

Art. 12. Aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento e di valutazione di base, a seguito dell’adozione delle classificazioni ICD e ICF

Art. 13. Valore polifunzionale del certificato che attesta la condizione di disabilità e semplificazione delle procedure di erogazione

Art. 14. Fattori incidenti sull’intensità dei sostegni sopravvenuti alla valutazione di base

Art. 15. Obblighi di informazione alla persona con disabilità

Art. 16. Interoperabilità tra le banche dati sugli elementi relativi al procedimento valutativo di base

Art. 17. Accomodamento ragionevole

Capo III VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE E PROGETTO DI VITA INDIVIDUALE PERSONALIZZATO E PARTECIPATO

Art. 18. Progetto di vita

Art. 19. Coordinamento, contestualità e integrazione nel progetto di vita

Art. 20. Libertà di scelta sul luogo di abitazione e continuità dei sostegni

Art. 21. Supporti per le manifestazioni di volontà della persona con disabilità nel procedimento di valutazione multidimensionale

Art. 22. Supporto per la partecipazione al procedimento

Art. 23. Avvio del procedimento per la formazione del progetto di vita

Art. 24. Unità di valutazione multidimensionale

Art. 25. Valutazione multidimensionale

Art. 26. Forma e contenuto del progetto di vita

Art. 27. Portabilità del progetto di vita. Continuità e non regressione

Art. 28. Budget di progetto

Art. 29. Referente per l’attuazione del progetto di vita

Art. 30. Coordinamento per l’integrazione delle programmazioni sociali e sanitarie nazionali e regionali

Art. 31. Fondo per l’implementazione dei progetti di vita

Art. 32. Misure di formazione

Capo IV DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 33. Fase di sperimentazione

Art. 34. Disposizioni finanziarie

Art. 35. Principio di non regressione e tutela dei diritti acquisiti. Disposizioni transitorie e finali

Art. 36. Utilizzo del fascicolo sanitario elettronico per il riconoscimento di prestazioni assistenziali e previdenziali e del Sistema informativo unitario dei servizi sociali

Art. 37. Procedure volte alla proposta di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni

Art. 38. Clausola di salvaguardia

Art. 39. Abrogazioni

Art. 40. Entrata in vigore

Persone con disabilità e barriere architettoniche: sostituita la definizione ne Legge 104

Il provvedimento investe tutti gli ambiti relativi alla vita della persona con disabiltà comprendendo, trasversalmente, l’accesso alle detrazioni fiscali del 50% per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi dell’art. 16-bis, comma 1, lettera e) del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), "finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.

Nel dettaglio l’art. 3 del d.Lgs. n. 62/2024 modifica l’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992:

a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti da seguenti:

«1. È persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base.

2. La persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo, correlata ai domini della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità, individuata all'esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie. La necessità di sostegno può essere di livello lieve o medio, mentre il sostegno intensivo è sempre di livello elevato o molto elevato.

3. Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.»

Si conferma così l'importanza del requisito della compromessa autonomia personale per potere accedere alle agevolazioni per l'eliminazione delle barriere architettoniche