Piano Anticorruzione e PIAO: ANAC indica i termini di presentazione

Le Pubbliche Amministrazioni hanno tempo fino al 31 gennaio 2024 per la predisposizione e pubblicazione del piano anticorruzione 2024-2026.

Pubblicazione PIAO e PTPCT: le indicazioni dell'ANAC

La conferma arriva con il Comunicato del Presidente ANAC del 10 gennaio 2024, recante “Termine del 31 gennaio per l’adozione e la pubblicazione dei PIAO e dei PTPCT 2024- 2026”, nel quale viene specificato che l’attività deve avvenire nell’ambito dell’adozione del PIAO, il Piano integrato di attività e organizzazione, ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 80/2021.

Unica differenza è quella prevista per gli enti locali, il cui termine ultimo per l’adozione del Piao è fissato al 15 aprile 2024, a seguito del differimento al 15 marzo 2024 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2024/2026. Il termine per l’adozione del PTPCT rimane comunque fissato al 31 gennaio 2024.

Amministrazioni con meno di 50 dipendenti: le semplificazioni

Nel Comunicato viene anche richiamata un’importante semplificazione dedicata ad amministrazioni ed enti con meno di 50 dipendenti, stabilita dal PNA 2022: dopo la prima adozione, può essere confermata nel triennio, tramite atto motivato dall’organo di indirizzo, la programmazione adottata nell’anno precedente se:

non siano emersi fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative;

non siano state introdotte modifiche organizzative rilevanti;

non siano stati modificati gli obiettivi strategici.

non siano state modificate altre sezioni del PIAO in modo significativo tale da incidere sui contenuti della sezione anticorruzione e trasparenza.

Tutto questo fermo restando, specifica ANAC, l’obbligo di adozione di un nuovo strumento di programmazione ogni tre anni, come previsto dalla normativa.