La piattaforma Tokebì: la soluzione nella cessione dei crediti d’imposta

Si va sempre più affermando sul mercato nazionale la piattaforma Tokebì, un servizio che ha finalmente fornito a migliaia di aziende e professionisti una soluzione concreta all’annoso problema dei crediti d’imposta incagliati nei cassetti fiscali.

Tokebì: la piattaforma per la cessione dei crediti d'imposta

Tokebì è una piattaforma informatica che mette in contatto Cedenti e Cessionari, offrendo un’elevata affidabilità delle operazioni e caratteristiche esclusive rispetto agli altri competitor.

L’obiettivo era ambizioso, ma il mercato edilizio ha risposto con grande fiducia ed entusiasmo ed ha consentito alla piattaforma di aiutare tutti i suoi Cedenti a monetizzare velocemente i numerosi crediti bloccati nei loro cassetti, offrendoli in vendita ad un mercato di contribuenti capaci di assorbirli. Tokebì, infatti, si rivolge a tutte le figure coinvolte nei bonus edilizi, dalle piccole-medie imprese ed i professionisti alle grandi realtà imprenditoriali, offrendo supporto a coloro che sono state ingiustamente esclusi dal mercato della compravendita di crediti d’imposta dominato dalle banche e dai grandi intermediari finanziari. In altri termini, la piattaforma Tokebì mira ad eliminare tutte quelle barriere d’ingresso arbitrariamente imposte dagli istituti di credito, riportando il focus sulla correttezza formale del credito d’imposta indipendentemente dal suo ammontare.

I punti di forza

L’affidabilità dell’operazione tramite un tempestivo procedimento di verifica formale, in termini di correttezza, completezza e coerenza della documentazione fornita, eseguito da Professionisti qualificati, nonché un costante aggiornamento delle checklist e dei parametri di controllo alla luce delle numerose modifiche normative, dei chiarimenti di prassi e delle più recenti pronunce giurisprudenziali in materia.

La tempestività dei controlli non sacrifica, in ogni caso, la diligenza e l’accuratezza delle verifiche al fine di bloccare i crediti d’imposta illegittimi o, comunque, non conformi.

La celerità della transazione, che verrà perfezionata nell’arco di quindici giorni. Le attività di verifica dei crediti, infatti, saranno svolte prima di procedere alla messa in vendita, consentendo così di offrire in bacheca crediti già pronti per essere ceduti.

Quali vantaggi offre Tokebì?

Per i Cedenti la piattaforma rappresenta una splendida vetrina per la vendita dei propri crediti, potendo non solo contare su una platea molto ampia di acquirenti (non istituzionali), ma anche - e questa è la grande novità rispetto ad altri competitor - definire in piena libertà il prezzo di vendita.

Ai Cessionari la piattaforma consente di scegliere in piena sicurezza ed autonomia quali e quanti crediti d’imposta prenotare per l’acquisto. Si possono acquistare singole o plurime annualità di crediti in base alle proprie esigenze e con qualunque fascia di prezzo. Anche sotto questo profilo, infatti, la piattaforma vuole rispondere alle richieste di ogni tipologia di Cessionario, dalle piccole realtà imprenditoriali ai grandi gruppi societari.

Cedenti e Cessionari sono poi ulteriormente garantiti nell’operazione dal costante supporto di Tokebì nelle attività di passaggio del credito d’imposta e dalla gestione delle provviste per il tramite di un conto corrente vincolato e destinato unicamente a tale scopo.

I risultati concreti?

Con Tokebì i Cedenti hanno finalmente potuto liberare i propri cassetti fiscali che da anni ormai risultano colmi di crediti difficilmente liquidabili.

Acquistando crediti d’imposta, i Cessionari dispongono ora di un utile strumento di risparmio fiscale per il pagamento delle imposte.

Gli elevati standard delle verifiche documentali, l’utilizzabilità di uno strumento informatico altamente performante e le ulteriori garanzie nel corretto svolgimento dell’operazione di cessione del credito hanno, infine, permesso di azzerare il rischio di acquisti “sconsiderati”, che finirebbero per risultare pericolosi e controproducenti.

La piattaforma è già pienamente operativa ed ha registrato grande soddisfazione tra tutti i suoi clienti: tra i Cedenti che hanno finalmente trovato una soluzione concreta per cedere in modo rapido ed efficace i crediti bloccati sui loro cassetti fiscali, ma anche tra i Cessionari che realizzano un significativo risparmio fiscale.

La soluzione allo sblocco dei crediti incagliati è finalmente arrivata, perché i crediti d’imposta sono una grande occasione per tutti!

Tokebì è un prodotto di ESB Link s.r.l., società di consulenza attiva da anni nel settore dei bonus edilizi, che muovendo dall’esperienza maturata nell’ambito della ricostruzione post sisma opera ad oggi sull’intero territorio nazionale, mettendo a disposizione il proprio know-how per porre Cedenti e Cessionari nella condizione di vendere ed acquistare crediti d’imposta in modo sicuro ed affidabile.