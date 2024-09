Piazza ISI: al SAIE Bologna 2024 la Collettiva di ISI Ingegneria Sismica Italiana

Dopo il debutto al SAIE Bologna 2022, la successiva presenza a SAIE Bari 2023, continua la crescita di Piazza ISI, la collettiva di successo di ISI Ingegneria Sismica Italiana che sarà presente anche al SAIE Bologna 2024, con spazi sempre più ampi e un calendario fitto di eventi e incontri.

Piazza ISI: la Collettiva di Ingegneria Sismica Italiana a SAIE Bologna 2024

Un punto di riferimento per esperti di sicurezza strutturale e infrastrutturale, tecnologie e progettazione antisismica: a partecipare, all'interno di spazi che sviluppano una superficie di 1300 mq, saranno 32 aziende associate che porteranno in scena know-how ed esperienza, presentando novità di prodotto, nuove tecnologie, materiali e sistemi.

Durante le 4 giornate della manifestazione fieristica, in Piazza ISI, si svolgeranno 29 eventi con il coinvolgimento di aziende espositrici, partner, professionisti, docenti universitari e Istituzioni.

“In linea con la significativa crescita della nostra Associazione, riconoscendo il merito a un consiglio direttivo che negli ultimi tre anni ha dedicato notevole impegno nel perseguire gli obiettivi comuni, lavorando con costanza e determinazione per rafforzare la fiducia e la coesione tra gli associati, nonché per promuovere iniziative di valore e rilevanza per tutti i membri, abbiamo progettato un’edizione maggiormente articolata di Piazza ISI, sempre orientata alla trasversalità e alla condivisione di conoscenze. Siamo passati dalla prima edizione del 2022 a Bologna, che ha visto la partecipazione di 17 aziende, a Piazza ISI 2024, con numeri decisamente più significativi: 32 aziende espositrici associate a ISI e 1.300 mq di superficie. Inoltre, a SAIE Bologna Piazza ISI 2024 presenterà un ricco palinsesto di iniziative, seminari, convegni e tavole rotonde con approfondimenti sulle tematiche attuali e sulle innovazioni nell’ambito dell’ingegneria sismica e della sicurezza di strutture e infrastrutture", ha spiegato il Presidente di ISI Ing. Andrea Barocci.

Le aree espositive

Numerosi gli elementi di novità proposti in Piazza ISI 2024, sia nella strutturazione degli spazi comuni che nei contenuti offerti.

Scendendo nel dettaglio, l'area espositiva sarà suddivisa in sezioni tematiche, ciascuna pensata per rispondere alle diverse esigenze:

Area Istituzionale, dedicata alla rappresentanza, ai rapporti pubblici e alla comunicazione.

Area Eventi, spazio dedicato alla formazione e all'approfondimento tecnico, per aggiornare e accrescere le competenze dei professionisti del settore.

Area Business, progettata per il networking e gli incontri professionali, offre un ambiente ideale per creare relazioni commerciali.

Area Lounge, luogo per i momenti di condivisione e le iniziative pubbliche o riservate agli associati ISI.

Il programma di Piazza ISI

Particolarmente ricco di iniziative, con approfondimenti, convegni di formazione, tavole rotonde, incontri istituzionali e momenti conviviali, il programma dell’Area Eventi di Piazza ISI prevede:

Thematic Tables

Tavole rotonde che vedranno la partecipazione di aziende espositrici, professionisti, professori e rappresentanti istituzionali. Le tematiche selezionate, contestualizzate nell’ambito delle costruzioni sono:

Giovedì 10 ottobre - ore 13.45 "Recupero o Ricostruzione?"

Coordinatore: Ing. Gabriele Barison, Consigliere Nazionale ISI

Moderatore: Arch. Andrea Griletto, Direttore Assorestauro

Relatori:

Prof. Ing. Andrea Giannantoni, Comitato Scientifico ISI

Ing. Marco Bressan | G&P INTECH

Ing. Davide Campanini | KERAKOLL

Ing. Stefano Agnetti | KIMIA

Ing. Davide Torsani | TECNO K GIUNTI

Venerdì 11 ottobre - ore 13.45 "Alte prestazioni e sicurezza: la sfida delle tecnologie innovative"

Coordinatore: Ing. Silvia Bonetti, Consigliere Nazionale ISI

Moderatore: Ing. Braian Ietto, Ingegneria e Dintorni

Relatori:

Relatore istituzionale in attesa di conferma

Ing. Michele Menichetti | CVR

Dott. Marco Manganello | ECOSISM

Ing. Gianluca Ussia | FIBRE NET

Relatore in attesa di conferma | FISCHER ITALIA

Corporate Events

21 appuntamenti a cura delle aziende espositrici in Piazza ISI che presenteranno i propri prodotti e tecnologie innovative.

Professional Meetings

Seminari accreditati organizzati da 2PS in collaborazione con ISI e Lavori Pubblici rivolti a tecnici e professionisti su argomenti di attualità, quali il Codice dei Contratti e il Decreto Salva Casa.

Venerdì 11 ottobre - ore 10.00 “Il Codice dei Contratti: stato dell’arte e criticità”

Moderatore: Ing. Gianluca Oreto

Relatori: Avv. Alessandro Boso; Avv. Marta Fiorese; Avv. Elena Serra



Sabato 12 ottobre - ore 10.00 “Testo unico dell’edilizia e salva casa”

Moderatore: Ing. Gianluca Oreto

Relatori: Arch. Marco Campagna; Avv. Andrea Di Leo

Partner Events

Convegni organizzati in collaborazione con i partner istituzionali di ISI:

Mercoledì 9 ottobre - ore 13.30 in collaborazione con NAFEMS

Giovedì 10 ottobre - ore 10.00 in collaborazione con INAIL

Titolo: Rischio NaTech da Sisma negli stabilimenti soggetti al D.lgs. 105/2015 (PIR)

Relatori:

Ing. Mariano Ciucci - Rischio NaTech da Sisma: confronto tra gli obblighi previsti dal D.lgs. 105/2015 e le NTC 2018;

Dott.ssa Alessandra Marino - Tecnologie “SMART” per la prevenzione e la gestione del Rischio NaTech da Sisma.

ISI Events

Due eventi esclusivi per gli Associati ISI al fine di favorire networking, scambio di esperienze e sviluppo reciproco:

Giovedì 10 ottobre - ore 17.30 “ISI Party” aperitivo serale.

Sabato 12 ottobre - ore 15.30 “ISI Closing Event” chiusura di Piazza ISI 2024.

Il programma dettagliato di Piazza ISI a Saie Bologna 2024 è disponibile al questo link.

Le aziende espositrici

Le 32 aziende associate a ISI che esporranno in Piazza ISI a SAIE Bologna 2024 sono:

2SI

AMV

ARMALAM

ATLAX

BOSSONG

CONCRETE

CSPFEA

CVR

DACSA ENGINEERING

DET FIRE

ECOSISM

EISEKO

FIBRE NET

FISCHER ITALIA

FORNACI LATERIZI DANESI

G&P INTECH

GEOPLAST

ISAAC

KERAKOLL

KIMIA

PANTECNICA

PROCEQ - SCREENING EAGLE

PROGETTO SISMA

RAWLPLUG

S2X

SAINT-GOBAIN

SISMOCELL

SOFTING

STABILA

TCS

TECNO K GIUNTI

TRI TECNOLOGIA E RICERCA ITALIANA

Le location di Piazza ISI

Stand Istituzionale - Pad. 25, Stand B26

Area Business - Pad. 25, Stand B28

Area Eventi - Pad. 25, Stand B20

Area Lounge - Pad. 25, Stand B16

ISI: l'Associazione Ingegneria Sismica Italiana

L’Associazione ISI Ingegneria Sismica Italiana rappresenta dal 2011 il mondo della sicurezza di strutture e infrastrutture, promuovendo la collaborazione tra i protagonisti di un settore ampiamente trasversale nella filiera delle costruzioni: aziende specializzate nella produzione di tecnologie antisismiche e servizi per l'ingegneria; professionisti qualificati nella progettazione delle nuove opere e riqualificazione delle costruzioni esistenti; un Comitato Scientifico composto da docenti e ricercatori tra i massimi esperti dell'ingegneria sismica a livello internazionale.

ISI promuove la cultura della prevenzione, della sicurezza e della consapevolezza del rischio, comunicando con gli organi ufficiali e istituzioni, la comunità accademica e scientifica, il mondo industriale, i professionisti e la cittadinanza.