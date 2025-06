Piccole imprese: nuova scadenza per l’invio del 770 semplificato

I datori di lavoro che impiegano fino a cinque dipendenti possono avvalersi, a partire dal 2025, della modalità semplificata per la dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta, introdotta in via sperimentale dal decreto legislativo n. 1/2024 (c.d. “decreto Adempimenti”).

Dicharazione semplificata dei sostituti di imposta: il provvedimento del Fisco

Con il provvedimento del 4 giugno 2025, prot. n. 241540, l’Agenzia delle Entrate ha infatti prorogato al 30 settembre 2025 il termine per l’invio del prospetto delle ritenute e trattenute operate da gennaio ad agosto 2025, inizialmente previsto solo per i mesi di gennaio e febbraio con scadenza al 30 aprile.

La proroga tiene conto delle esigenze tecniche e organizzative degli operatori e delle software house, offrendo un maggiore margine temporale per adeguarsi alle nuove modalità dichiarative.

In cosa consiste la dichiarazione semplificata

In alternativa al modello 770 ordinario, i datori di lavoro possono comunicare tramite la dichiarazione semplificata, in sede di versamento, l’ammontare delle ritenute operate e gli eventuali importi a credito da utilizzare in compensazione, al ricorrere di queste condizioni:

hanno al massimo 5 dipendenti al 31 dicembre dell’anno precedente;

al 31 dicembre dell’anno precedente; corrispondono esclusivamente redditi di lavoro dipendente, autonomo o assimilati ;

; operano le ritenute alla fonte ;

; versano tramite F24 con i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Queste informazioni vanno trasmesse tramite il “Prospetto delle ritenute/trattenute operate”, come da Allegato 4 del provvedimento n. 25978/2025.

Finalità e impatto della dichiarazione semplificata

L’iniziativa si inserisce nel più ampio processo di semplificazione fiscale per le micro-imprese e punta a ridurre gli adempimenti formali per i soggetti meno strutturati. La dichiarazione semplificata potrà, se i risultati saranno positivi, diventare uno strumento stabile nel sistema dichiarativo.