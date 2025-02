Piscine, volumi tecnici e vincoli paesaggistici: interviene il TAR

Qual è il destino dei volumi tecnici in aree sottoposte a vincolo paesaggistico? E quando una piscina può essere considerata una pertinenza, escludendo la necessità di un titolo edilizio?

Domande all’apparenza semplici, ma che nel tempo hanno generato un fiume di contenziosi, spingendo la giustizia amministrativa a intervenire più volte per delineare principi ormai consolidati. Conoscere questi orientamenti è fondamentale per evitare errori di valutazione che possono tradursi in sanzioni, ordini di demolizione o dinieghi di sanatoria.

Volumi tecnici e piscine: interviene il TAR

Queste domande trovano ulteriori risposte nella recente sentenza n. 288/2025 del TAR Sicilia, che ha esaminato il caso di alcune opere realizzate senza titolo edilizio ed in assenza del nullaosta degli enti deputati alla tutela dei valori paesaggistico-ambientali, ricadendo l’area dell’intervento in zona vincolata.

Il caso riguarda 4 distinte opere:

un posto auto con cannucciato appoggiato su travi in legno e su un muro di pietra a faccia vista;

con cannucciato appoggiato su travi in legno e su un muro di pietra a faccia vista; una piscina incassata nel terrazzamento con locale pompe seminterrato e spazio pavimentato in legno;

incassata nel terrazzamento con locale pompe seminterrato e spazio pavimentato in legno; un locale tecnico incassato nel muro di pietra ;

incassato nel muro di pietra ; un cannizzo, appoggiato su travi in legno.

Tutte realizzate senza titolo edilizio né via libera della Soprintendenza. Da qui, l’ordinanza di demolizione del Comune che viene impugnata sulla base delle seguenti motivazioni: