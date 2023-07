Polizza condominio contro eventi calamitosi: le detrazioni spettanti

È possibile portare in detrazione le spese sostenute per l'assicurazione stipulata dal condominio a copertura del rischio di eventi calamitosi? Si tratta di un interessante quesito posto a Fisco Oggi dal proprietario di un immobile facente parte di un condominio che ha sottoscritto una polizza di questo tipo.

Polizza condominio per eventi calamitosi: le detrazioni per singola unità immobiliare

Come riportato nella Circolare del 19 giugno 2023, n. 14/E, a partire dal 1° gennaio 2018, è possibile detrarre un importo pari al 19% delle spese sostenute per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate per unità immobiliari residenziali e relative pertinenze, fermo restando che la detrazione non spetta se la polizza è stipulata per assicurare solo la pertinenza.

La detrazione spetta al contraente della polizza, indipendentemente dal fatto che l’immobile sia intestato a lui, poiché l’agevolazione è riferibile al bene, anziché alla persona.

E, come conferma anche Fisco Oggi, fra le polizze che danno diritto alla detrazione rientrano quelle a garanzia del fabbricato stipulate dal condominio, relativamente alla quota di premio riferita alla singola unità immobiliare residenziale e alle relative pertinenze. Attenzione però: nel caso in cui il condominio comprenda anche unità immobiliari diverse da quelle residenziali, la detrazione spetta solo sui premi riferiti alle unità immobiliari residenziali e alle relative pertinenze.

Inoltre, la quota di premio relativa ai condomini è certificata dall’amministratore del condominio; in alternativa, il condòmino dovrà essere in possesso della copia della polizza e della documentazione da cui si evinca la quota di premio riferita alla propria unità immobiliare effettivamente pagata.

Polizza contro eventi calamitosi: limiti di detraibilità

Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120mila euro; nel caso di superamento di questo limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240mila euro. La detrazione spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale oppure con altri sistemi di pagamento tracciabili.

Infine, l'Agenzia delle Entrate segnala che spetta la detrazione del 90% per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate contestualmente alla cessione ad un’impresa di assicurazione del credito d’imposta relativo agli interventi Sismabonus per cui si può fruire della percentuale di detrazione del 110%.