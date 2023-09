Porte filo muro: meglio scorrevoli o a battente?

Le porte sono elementi fondamentali nell'architettura degli interni di una casa o di qualsiasi edificio. La scelta tra porte scorrevoli e porte battenti dipende principalmente dalle esigenze estetiche e funzionali dello spazio in cui verranno installate. In questo testo andremo ad analizzare le principali differenze tra le due tipologie, portando come esempio le soluzioni filo muro di Ermetika, che da oltre 35 anni sviluppa e produce controtelai per interni esclusivamente Made in Italy.

Porte filo muro: battente vs scorrevole

La prima grande differenza tra un controtelaio per porte scorrevoli e uno per porte a battente è sicuramente la tipologia di apertura e lo spazio di movimento occupato:

Porte Scorrevoli: Le porte scorrevoli si muovono lateralmente su un binario. Questo movimento non richiede spazio di apertura anteriore o posteriore, il che le rende ideali per spazi limitati o quando si desidera massimizzare l'uso dello spazio. È stato stimato, infatti, che convertendo le porte a battente in porte scorrevoli all’interno di un appartamento, è possibile risparmiare fino al 10% di spazio.

Porte Battenti: Le porte a battente si aprono verso l'interno o l'esterno della stanza richiedendo uno spazio di apertura sufficiente. Questo può limitare la disposizione del mobilio o la circolazione in determinate aree.

Anche il ruolo estetico/stilistico può cambiare a seconda che si scelga uno o l’altro controtelaio:

Porte Scorrevoli : Le porte scorrevoli offrono un aspetto moderno e minimalista . Sono spesso utilizzate in ambienti contemporanei e possono essere realizzate in vari materiali, tra cui vetro, legno e metallo.

Porte Battenti: Le porte a battente hanno un aspetto più tradizionale e possono essere personalizzate con una vasta gamma di design e finiture. Sono ideali per spazi dove emerge uno stile classico e imponente.

Un’ulteriore differenza, ma non meno importante, concerne l’accessibilità in appartamenti e/o edifici pubblici.

Porte Scorrevoli : Sono spesso consigliate in ambienti accessibili o per persone con mobilità ridotta poiché richiedono meno sforzo fisico per essere aperte e chiuse. Inoltre, possono essere automatizzate in modo tale da non dover interagire fisicamente con l’anta.

Porte Battenti: Possono richiedere più sforzo per essere aperte, quindi potrebbero non essere la scelta migliore per chi ha difficoltà motorie.

A seguito di questa rapida carrellata, possiamo esaminare più da vicino i controtelai filo muro di Ermetika.

Absolute Evo (filo muro scorrevole): questo controtelaio offre un'apertura e una chiusura silenziosa e fluida grazie ai carrelli in nylon “easy roll” ed è particolarmente adatto per spazi dove l'ottimizzazione dello spazio è una priorità. Le sue caratteristiche principali sono il profilo superiore salvadesign (che può essere verniciato come la parete salvando l’estetica della parte orizzontale del vano passaggio), la semplicità di installazione e il binario estraibile. L’assenza di stipiti e coprifili aggiunge un ulteriore livello di modernità all’apertura scorrevole e permette all’anta di fondersi con la parete. Nella sua variante motorizzata, poi, Absolute Evo offre tutto il comfort di un’apertura e una chiusura facilitate e a distanza.

Absolute Swing (filo muro battente): questo controtelaio garantisce un'apertura e una chiusura precise, grazie alla serratura magnetica, mentre le tre cerniere regolabili permettono di regolare l’asse del pannello porta in orizzontale, verticale e in profondità. Un altro punto di forza è il profilo di alluminio, il quale presenta lo stesso spessore della parete in intonaco o cartongesso dove viene installato; questo dettaglio facilita e velocizza enormemente la messa in opera del telaio. Absolute Swing è la soluzione per porte battenti filo muro ideale laddove si vuole una perfetta complanarità tra parete e pannello porta senza rinunciare ad aperture maestose. Le sue diverse varianti (anta doppia per cabina armadio, trapezoidale per mansarde e sottoscala, o ancora tutt’altezza per soffitti molto alti) offrono un ampio raggio di utilizzo, il cui risultato estetico sorprende sempre.

In sintesi, la scelta tra porte scorrevoli e porte battenti dipende dalle tue preferenze personali, dalle esigenze dello spazio e dall'aspetto estetico che desideri ottenere. Ermetika offre soluzioni di alta qualità per entrambe le opzioni, garantendo un'installazione affidabile e durevole per qualsiasi tipo di progetto architettonico.