Prevenzione incendi, sicurezza antincendio e soccorso: l'annuario statistico dei Vigili del Fuoco

È stato pubblicato sul sito dei Vigili del fuoco l'Annuario Statistico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 2023, relativo alle attività dell'anno 2022.

Come ricordato in premessa, il Corpo nazionale riveste un ruolo fondamentale in numerose attività che comprendono il servizio di soccorso pubblico, anche per la difesa civile, e di prevenzione ed estinzione degli incendi, al fine di garantire la tutela della vita umana e la salvaguardia dei beni e dell’ambiente.

Oltre agli interventi di soccorso tecnico urgente e all’attività di prevenzione, assicura la vigilanza antincendio negli impianti sportivi e nei locali di pubblico spettacolo, la formazione degli addetti alla sicurezza antincendio, i presidi antincendio nei principali porti ed aeroporti civili, svolge le funzioni di organo di vigilanza ai sensi della vigente normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Inoltre, è componente fondamentale del sistema nazionale di protezione civile e interviene in caso di calamità mobilitando i moduli operativi delle colonne mobili regionali.

Un contesto particolarmente complesso caratterizzato anche da un’articolazione di strutture operative tale da assicurare un presidio capillare sul territorio. In questo ambito, la statistica riveste un ruolo strategico, sia per gli aspetti di pianificazione operativa che per più generali finalità istituzionali, favorendo, mediante il monitoraggio e l’analisi delle attività svolte, il continuo aggiornamento dell’organizzazione del Corpo Nazionale, l’ottimizzazione dell’impiego delle risorse disponibili e il miglioramento dei servizi resi alla collettività.

Proprio per questo, da diversi anni il Corpo nazionale dei vigili del fuoco pubblica “l’Annuario statistico del C.N.VV.F.”.

Il Documento è così strutturato:

Informazioni utili per il Codice prevenzione incendi

Nel documento vengono riportate le statistiche inerenti ai principali compiti istituzionali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con l’obiettivo di sistematizzare e diffondere efficacemente le informazioni anche all'esterno, consentendo di dare visibilità e contezza delle attività svolte.

Importanti anche le informazioni utili per l'applicazione del Codice di prevenzione incendi: ad esempio, nel capitolo M2 (Scenari di incendio per la progettazione prestazionale), si richiese richiede al punto M.2.5 (Durata degli scenari di incendio di progetto) la conoscenza del tempo di riferimento per l'arrivo dei Vigili del fuoco, pari alla media dei tempi d'arrivo desunti dall’ultimo Annuario statistico disponibile.