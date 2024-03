Procedure PNRR svolte da Centrali di Committenza: importanti indicazioni dalla RGS

Razionalizzare e semplificare le attività di controllo a carico dei Soggetti Attuatori, connesse alle procedure di gara relative al PNRR esperite dalle Centrali di Committenza: è con questo obiettivo che Invitalia e Consip hanno prodotto alcuni set documentali, allegati alla Circolare della Ragioneria di Stato del 12 marzo 2024, n. 10, che potranno utilizzare nell’ambito delle procedure PNRR per effettuare un’istruttoria preliminare sulla correttezza e completezza delle procedure e degli atti di competenza, oltre che sulla presenza, in fase di procedura d’appalto, della documentazione comprovante il rispetto delle condizionalità specifiche/trasversali del PNRR (ad esempio, il principio “Do No Significant Harm - DNSH”).

Verifica procedure PNRR: disponibili nuovi documenti per le Centrali Uniche di Committenza

Nel dettaglio, è stato concordato con Consip ed Invitalia l’avvio di un’azione di supporto che prevede le seguenti attività:

raccolta e messa a disposizione della documentazione inerente alle procedure di gara (“fascicolo di gara”) all’interno di un repository della RGS, reso consultabile alle Amministrazioni richiedenti: Allegato 1A - Set documentale standard - Consip; Allegato 1B - Set documentale standard - Invitalia

redazione e messa a disposizione, per ciascuna procedura di gara esperita, degli esiti della relativa attività istruttoria, formalizzata mediante la compilazione della checklist, da inserire all'interno del relativo "fascicolo di gara": Allegato 2A - Check List procedura di gara - appalti pubblici -Consip; Allegato 2B - Check List procedura di gara - appalti pubblici - Invitalia)

, formalizzata mediante la compilazione della checklist, da inserire all’interno del relativo “fascicolo di gara”:

Le indicazioni della Ragioneria dello Stato

I Soggetti attuatori potranno quindi avvalersi degli esiti delle attività istruttorie svolte dalle Centrali di Committenza nell’ambito delle proprie procedure di controllo e, in particolare, per gli adempimenti connessi all’implementazione – sulla piattaforma ReGiS – delle Attestazioni delle verifiche effettuate sulle procedure di affidamento, di diretta competenza.

Sottolinea la RGS che restano comunque a carico dei Soggetti attuatori le attività e le responsabilità di controllo di specifica e diretta competenza in tema di rendicontazione e controllo PNRR e che resta in capo alle Amministrazioni centrali titolari delle Misure PNRR la facoltà di utilizzare quanto messo a disposizione da Consip e Invitalia anche al fine di supportare le proprie attività di verifica sulle gare, nonché l’onere di comunicarne l’attivazione ai Soggetti Attuatori nell’ambito della/e Misura/e PNRR di competenza.

Infine, la procedura istruttoria potrà essere estesa in analogia ad altre Centrali di Committenza che hanno esperito o che hanno in corso di svolgimento procedure di gara relative al PNRR e che si renderanno disponibili a dare la stessa tipologia di supporto.