Procedure VIA: online il portale per la presentazione delle istanze

Dal 1° febbraio 2024 è attivo il portale del MASE per la presentazione in via telematica delle istanze per l’avvio del procedimento di valutazione d’impatto ambientale (VIA).

VIA online: attivo il portale del MASE

La conferma arriva dallo stesso Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che annuncia la completa sostituzione, dopo un breve periodo transitorio che durerà fino al prossimo 30 aprile, dell’attuale procedura basata sulla trasmissione della documentazione a mezzo posta, “brevi manu” o via PEC. Un’implementazione che va verso la digitalizzazione e la semplificazione delle procedure amministrative. Il Ministro Gilberto Pichetto ha sottolineato il ruolo della tecnologia, “particolarmente utile in processi complessi di permitting, in cui il digitale diventa prezioso alleato dell'efficienza, nella direzione della transizione”.

Si dovrebbe anche ottenere una maggiore velocità nel perfezionamento delle istanze, perché il portale accetterà solo domande complete, evitando ulteriori passaggi di caricamento.

Le istanze possono essere inviate sul portale dedicato alla pubblicazione delle procedure di VIA/VAS/AIA; l’invio delle istanze potrà avvenire comunque, fino al 30 aprile 2024, anche con i mezzi finora accettati, quindi posta/brevi manu e/o PEC, secondo le attuali specifiche tecniche previste per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato elettronico per le procedure di VAS e VIA, ai sensi del Codice dell’Ambiente.