Progettazione antincendio: le istruzioni per strutture in acciaio

È stato recentemente aggiornato il volume “La sicurezza delle strutture in acciaio in caso d’incendio – Istruzioni tecniche”, a cura della Fondazione Promozione Acciaio, realizzato in collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nell’ambito delle attività della Commissione per la Sicurezza delle Costruzioni di Acciaio in caso di Incendio.

Strutture in acciaio: la progettazione antincendio

La pubblicazione, diretta a tutte le figure aventi un ruolo di rilievo nei processi di certificazione della resistenza al fuoco delle strutture, vuole fornire un quadro completo dei metodi di calcolo disponibili per il progetto delle prestazioni di resistenza al fuoco delle strutture di acciaio.

Partendo dalle indicazioni utili per la definizione delle soluzioni conformi, il documento fornisce istruzioni per affrontare le fasi del progetto delle soluzioni alternative, con riferimenti ai diversi metodi di calcolo disponibili e ai corrispondenti campi di applicazione, con l’obiettivo di guidare i progettisti verso un’efficace e corretta individuazione delle soluzioni.

La normativa vigente per la progettazione delle strutture in caso di incendio si basa sostanzialmente sui due recenti documenti:

le Norme tecniche di prevenzione incendi, riportate nel DM Interno 03-08-2015, come modificato dal DM Interno 18 ottobre 2019;

le Norme tecniche per le costruzioni, riportate nel DM Infrastrutture e Trasporti 17 gennaio 2018.

Nell’introduzione si ricorda come la progettazione antincendio può essere condotta seguendo due distinti percorsi: si può procedere applicando le regole definite nell’ambito della legislazione prescrittiva oppure utilizzando un approccio prestazionale, che è quello su cui si basa il documento.

Progettazione resistenza al fuoco delle strutture in acciaio: le istruzioni tecniche

Scendendo nel dettaglio del volume, nella prima parte sono analizzati i regolamenti di prevenzione incendi e le diverse soluzioni progettuali previste, con alcune esemplificazioni valide in particolare per la progettazione delle soluzioni nell’ambito della regola tecnica prescrittiva.

I capitoli successivi riguardano specificatamente la procedura prevista per la progettazione svolta con approccio prestazionale e i metodi di calcolo relativi alla valutazione del rischio di incendio.

Infine, sono trattate le metodologie di calcolo delle strutture di acciaio e composte acciaio/calcestruzzo, valide sia nel caso di applicazione dell’approccio prescrittivo che di quello prestazionale.