Progettazione e calcoli: nel nuovo numero il comportamento dinamico di strutture monumentali

Disponibile il nuovo numero di Progettazione e calcoli, il magazine rivolto ai professionisti del calcolo strutturale e della geotecnica contenente approfondimenti tecnici, best practices, casi applicativi, focus su tematiche di interesse comune e dossier. Tra i contenuti presenti nel numero di giugno, i lettori potranno approfondire:

Il dossier tecnico relativo alle strutture monumentali realizzate a blocchi rigidi, che affronta l’analisi del comportamento dinamico delle architetture monumentali, come le colonne del Tempio di Nettuno a Paestum. Un tema scientifico aperto e dibattuto, di particolare rilevanza, per la protezione dei beni culturali in aree ad elevata pericolosità sismica. Il dossier porta la firma del prof. ing. Luigi Petti, Professore di Costruzioni in zona sismica presso il dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università degli Studi di Salerno e membro del comitato scientifico di Soft.Lab.

Il caso studio di questo numero tratterà la progettazione del centro direzionale di Pisa, Umberto Forti, realizzato con il software di calcolo strutturale IperSpace BIM, a cura dell’ing. Gustavo Ciarrocchi.

Tra gli articoli relativi all’analisi strutturale, parleremo dell’accettabilità dei risultati di un calcolo strutturale eseguito con un software di calcolo e di un caso applicativo di miglioramento sismico di un edificio esistente.

Per maggiori informazioni sulla rivista Progettazione e calcoli è possibile visitare la pagina dedicata.