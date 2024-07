Progettazione e costruzione dighe e sbarramenti: in Gazzetta Ufficiale il regolamento del MIT

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2024, n. 156, è in vigore il regolamento contenuto nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) del 14 maggio 2024, n. 94, che disciplina il procedimento di approvazione dei progetti e il controllo sulla costruzione e l'esercizio degli sbarramenti di ritenuta, come dighe e traverse.

Progettazione e costruzione sbarramenti di ritenuta: il Regolamento del MIT

Il Decreto è così strutturato:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I AMBITO DI APPLICAZIONE E SOGGETTI Art. 1 - Oggetto e Ambito di Applicazione Art. 2: Definizioni Art. 3 - Compiti della Direzione generale Art. 4 - Classi di attenzione delle dighe e delle opere di derivazione Art. 5. Ingegnere responsabile Art. 6. Responsabile tecnico

TITOLO II IMPIANTI DI RITENUTA

Capo I PROGETTAZIONE Art. 7. Progetto di fattibilità tecnico-economica Art. 8. Progetto esecutivo Art. 9. Studi idraulici sull’alveo a valle degli sbarramenti Art. 10. Disposizioni per la costruzione e le prove di qualificazione sui materiali Art. 11. Piano di manutenzione dell’impianto di ritenuta Art. 12. Varianti in corso d’opera Art. 13. Progetto di intervento su opere esistenti

Capo II COSTRUZIONE Art. 14. Direzione dei lavori Art. 15. Autorizzazioni all’inizio dei lavori di costruzione dello sbarramento Art. 16. Controlli e vigilanza sulla costruzione Art. 17. Azioni del gestore nella fase di allerta Art. 18. Osservazioni e misure

Capo III ESERCIZIO SPERIMENTALE DELL’IMPIANTO DI RITENUTA Art. 19. Obblighi del gestore e Foglio di condizioni per l’esercizio sperimentale Art. 20. Autorizzazione all’esercizio sperimentale Art. 21. Visite di vigilanza periodiche Art. 22. Collaudo tecnico speciale

Capo IV ESERCIZIO ORDINARIO Art. 23. Obblighi del gestore e Foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzione Art. 24. Accessibilità, guardiania e sorveglianza Art. 25. Vigilanza sulle opere e sulle sponde e verifiche periodiche Art. 26. Provvedimenti di urgenza

Capo V DISPOSIZIONI GENERALI Art. 27. Provvedimenti in caso di inadempienze nella gestione Art. 28. Altre disposizioni relative alla sicurezza Art. 29. Disposizioni per particolari sbarramenti ed utilizzazioni

TITOLO III OPERE DI DERIVAZIONE

Capo I PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED ESERCIZIO Art. 30. Progettazione delle opere e categorie di intervento Art. 31. Piano di manutenzione delle opere di derivazione Art. 32. Norme generali per l’esecuzione dei lavori Art. 33. Accertamento tecnico e autorizzazione all’esercizio definitivo Art. 34. Relazione asseverata delle opere di derivazione Art. 35. Foglio condizioni per l’esercizio e la manutenzione delle opere di derivazione Art. 36. Registro eventi e misure delle opere di derivazione Art. 37. Ispezioni delle opere di derivazione

TITOLO IV NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I DISPOSIZIONI PER LE DIGHE E LE OPERE DI DERIVAZIONE Art. 38. Disposizioni per le dighe Art. 39. Disposizioni per le opere di derivazione Art. 40. Clausola di salvaguardia e clausola di invarianza finanziaria



Ambiti di applicazione del Regolamento

Il regolamento disciplina:

a) il procedimento di approvazione tecnica dei progetti , il controllo sulla costruzione e sull’esercizio degli impianti di ritenuta aventi le caratteristiche dimensionali di cui all’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 507/1994, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 e delle opere di derivazione, di cui al comma 4 -bis, dell’articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, con o senza restituzione in alveo, che traggono origine e sono direttamente alimentate dagli impianti di ritenuta:

b) l'individuazione e le modalità di espletamento delle funzioni assegnate alla Direzione generale, concernenti gli aspetti di sicurezza e vigilanza derivanti dalla costruzione, esercizio, dismissione, conservazione e manutenzione delle opere di competenza.

Sono esclusi dall’applicazione del regolamento:

a) gli sbarramenti che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o concentrazione o lavaggio di minerali o di residui industriali o di sostanze diverse dall’acqua;

b) le casse di espansione in derivazione;

c) le conche di navigazione;

d) i serbatoi idrici o di accumulo di altre sostanze realizzati con strutture in elevazione di cemento armato, cemento armato precompresso o acciaio e i serbatoi di accumulo interrati o sotterranei;

e) le briglie;

f) gli argini fluviali;

g) le opere residuali di sbarramenti dismessi;

h) le opere di derivazione da impianti di ritenuta non aventi le caratteristiche dimensionali segnalate nel decreto;

i) le opere di derivazione da prese su corsi d’acqua non realizzate tramite sbarramenti di ritenuta anche se convoglianti verso di essi le acque prelevate;

l) le opere di derivazione ricadenti nella competenza delle regioni e delle Province autonome in base agli accordi di cui al comma 4 -quater, dell’articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166.

Infine, nel Regolamento si specifica che nel caso di dighe non rientranti nei limiti dimensionali previsti, le Regioni dovranno adottare o aggiornare i propri regolamenti, disciplinando l’approvazione dei progetti e il controllo sulla costruzione e sull’esercizio delle dighe e delle relative opere di derivazione in relazione alle caratteristiche degli impianti di propria competenza.