Bonus edilizi 2025: la Circolare del Fisco con tutte le novità

Dopo la Guida completa alle detrazioni fiscali utilizzabili nella dichiarazione dei redditi, il Fisco ha pubblicato la Circolare del 19 giugno 2025, n. 8 con le istruzioni operative sulle novità fiscali contenute nella legge di bilancio 2025 in materia di:

interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici;

Ecobonus;

Sismabonus;

Superbonus.

Bonus edilizi: le novità della legge di Bilancio nella Circolare del Fisco

Tra le novità più importanti, la modulazione su due diverse aliquote per il Bonus Ristrutturazioni, Ecobonus e Sismabonus pari al 50% per immobili adibiti ad “abitazione principale” al termine dei lavori e 36% per gli altri immobili. Il documento contiene anche chiarimenti sugli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e sulle caldaie a combustibili fossili, oltre che in tema di Superbonus e sulla ripartizione della detrazione in dieci quote annuali.

La Circolare è così strutturata:

Articolo 16-bis, comma 3-ter, del TUIR (interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici);

Articoli 14 (interventi di efficienza energetica) e 16, commi 1 (recupero del patrimonio edilizio), 1-septies.1 (Sismabonus) e comma 2 (bonus mobili) del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63; Interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili; Maggiorazioni per i titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

Articolo 119, comma 8-bis.2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Superbonus).

Vediamo nel dettaglio le novità più significative.