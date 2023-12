Progettazione strutturale: i nuovi parametri tecnici degli Eurocodici

È stato trasmesso nei giorni scorsi alla Commissione UE lo schema di Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT) con cui vengono stabiliti i Parametri tecnici di cui alle Appendici Nazionali agli Eurocodici.

Il nuovo testo si è reso necessario a seguito di numerosi aggiornamenti e correzioni che hanno interessato:

Scendendo nel dettaglio, il documento stabilisce i Parametri tecnici di cui alle Appendici Nazionali agli Eurocodici riportate negli allegati che fanno parte del documento e i cui riferimenti sono elencati nella seguente tabella:

EUROCODICE ANNO PUBBLICAZIONE UNI TITOLO 1 UNI-EN 1990 2006 Criteri generali di progettazione strutturale - Appendice A1 e Appendice A2 2 UNI-EN 1991-1-1 2004 Azioni sulle strutture - Parte 1-1: Azioni in generale – Pesi per unità di volume, pesi propri e sovraccarichi per gli edifici 3 UNI-EN 1991-1-2 2004 Azioni sulle strutture – Parte 1-2: Azioni in generale - Azioni sulle strutture esposte al fuoco 4 UNI-EN 1991-1-3 2015 Azioni sulle strutture Parte 1-3: Azioni in generale - Carichi da neve 5 UNI-EN1991-1-4 2010 Azioni sulle strutture Parte 1-4 – Azioni in generale - Azioni del vento 6 UNI EN 1991-1-5 2004 Azioni sulle strutture Parte 1-5: Azioni in generale – Azioni termiche 7 UNI EN 1991-1-6 2005 Azioni sulle strutture Parte 1-6: Azioni in generale - Azioni durante la costruzione 8 UNI EN 1991-1-7 2014 Azioni sulle strutture Parte 1-7: Azioni in generale - Azioni eccezionali 9 UNI-EN1991 – 2 2005 Azioni sulle strutture Parte 2 – Carichi da traffico sui ponti 10 UNI-EN-1991-3 2006 Azioni sulle strutture: Parte 3: Azioni indotte da gru e da macchinari 11 UNI EN 1991-4 2006 Azioni sulle strutture - Parte 4: Azioni su 4/250 silos e serbatoi 12 UNI-EN1992-1-1 2015 Progettazione delle strutture di calcestruzzo Part 1-1: Regole generali e regole per gli edifici 13 UNI-EN 1992-1-2 2019 Progettazione delle strutture di calcestruzzo Parte 1-2: Regole generali - Progettazione strutturale contro l’incendio 14 UNI-EN 1992-2 2006 Progettazione delle strutture di calcestruzzo Parte 2 – Ponti di calcestruzzo – Progettazione e dettagli costruttivi 15 UNI-EN1992-3 2006 Progettazione delle strutture di calcestruzzo Parte 3: Serbatoi e strutture di contenimento liquidi 16 UNI-EN1992-4 2018 Progettazione delle strutture di calcestruzzo Parte 4: Progettazione degli attacchi per utilizzo nel calcestruzzo 17 UNI-EN-1993-1-1 2014 Progettazione delle strutture di acciaio Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici 18 UNI-EN 1993-1-2 2005 Progettazione delle strutture di acciaio Parte 1-2: Regole generali - Progettazione strutturale contro l’incendio 19 UNI-EN-1993-1-3 2007 Progettazione delle strutture di acciaio Parte 1-3: Regole generali - Regole supplementari per l’impiego dei profilati e delle lamiere sottili piegati a freddo 20 UNI-EN-1993-1-4 2021 Progettazione delle strutture di acciaio Parte 1-4: Regole generali - Regole supplementari per acciai inossidabili 21 UNI-EN-1993-1-5 2019 Progettazione delle strutture in acciaio Parte 1-5: Elementi strutturali a lastra 22 UNI-EN-1993-1-6 2017 Progettazione delle strutture di acciaio Parte 1- 6: Resistenza e stabilità delle strutture a guscio 23 UNI-EN-1993-1-7 2007 Progettazione delle strutture di acciaio Parte 1-7: Strutture a lastra ortotropa caricate al di fuori del piano 24 UNI-EN-1993-1-8 2005 Progettazione delle strutture di acciaio Parte 1-8: Progettazione dei collegamenti 25 UNI-EN-1993-1-9 2005 Progettazione delle strutture di acciaio Parte 1 – 9 – Fatica 26 UNI-EN-1993-1-10 2005 Progettazione delle strutture di acciaio Parte 1-10: Resilienza del materiale e proprietà attraverso lo spessore 27 UNI-EN-1993-1-11 2007 Progettazione delle strutture di acciaio Parte 1-11: Progettazione di strutture con elementi tesi 28 UNI-EN-1993-1-12 2007 Progettazione delle strutture di acciaio Parte 1-12: Regole aggiuntive per 5/250 l’estensione della EN 1993 fino agli acciai di grado S 700 29 UNI-EN-1993–2 2007 Progettazione delle strutture di acciaio Parte 2: Ponti di acciaio 30 UNI-EN-1993-3-1 2007 Progettazione delle strutture di acciaio Parte 3-1: Torri, pali e ciminiere – Torri e pali 31 UNI-EN-1993-3-2 2007 Progettazione delle strutture di acciaio Parte 3-1: Torri, pali e ciminiere – Ciminiere 32 UNI-EN-1993-4-1 2017 Progettazione delle strutture di acciaio Parte 4-1: Silos 33 UNI-EN-1993-4-2 2017 Progettazione delle strutture di acciaio Parte 4-2: Serbatoi 34 UNI-EN-1993-5 2007 Progettazione delle strutture di acciaio Parte 5: Pali e palancole 35 UNI-EN-1993-6 2007 Progettazione delle strutture di acciaio Parte 6: Strutture per apparecchi di sollevamento 36 UNI-EN-1994-1-1 2005 Progettazione delle strutture composte acciaio-calcestruzzo Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici 37 UNI-EN1994-1-2 2014 Progettazione delle strutture composte acciaio-calcestruzzo Parte 1-2: Regole generali – Progettazione strutturale contro l’incendio 38 UNI-EN-1994 – 2 2006 Progettazione delle strutture composte acciaio-calcestruzzo Parte 2: Regole generali e regole per i ponti 39 UNI-EN 1995-1-1 2014 Progettazione delle strutture di legno Parte 1-1: Regole generali - Regole comuni e regole per gli edifici 40 UNI-EN1995-1-2 2005 Progettazione delle strutture di legno – Parte 1-2: Regole generali – Progettazione strutturale contro l’incendio 41 UNI-EN 1995-2 2005 Progettazione delle strutture di legno - Parte 2: Ponti 42 UNI-EN-1996-1-1 2013 Progettazione delle strutture di muratura Parte 1-1: Regole generali per strutture di muratura armata e non armata 43 UNI-EN1996-1-2 2005 Progettazione delle strutture di muratura – Parte 1-2: Regole generali – Progettazione strutturale contro l’incendio 44 UNI-EN-1996-2 2006 Progettazione delle strutture di muratura Parte 2: Considerazioni progettuali, selezione dei materiali ed esecuzione delle murature 45 UNI-EN-1996-3 2006 Progettazione delle strutture di muratura6 /250 Parte 3: Metodi di calcolo semplificato per strutture di muratura non armata 46 UNI-EN-1997-1 2013 Progettazione geotecnica Parte 1: Regole generali 47 UNI-EN-1997-2 2007 Progettazione geotecnica Parte 2: Indagini e prove nel sottosuolo 48 UNI-EN-1998-1 2013 Progettazione delle strutture per la resistenza sismica. Parte 1- Regole generali, azioni sismiche e regole per gli edifici 49 UNI-EN-1998–2 2011 Progettazione delle strutture per la resistenza sismica Parte 2: Ponti 50 UNI-EN-1998-3 2005 Progettazione delle strutture per la resistenza sismica Parte 3: Valutazione e adeguamento degli edifici 51 UNI-EN-1998-4 2006 Progettazione delle strutture per la resistenza sismica. Parte 4- Silos, serbatoi e condotte 52 UNI-EN-1998-5 2005 Progettazione delle strutture per la resistenza sismica. Parte 5: Fondazioni, strutture di contenimento ed aspetti geotecnici 53 UNI-EN-1998-6:2005 2005 Progettazione delle strutture per la resistenza sismica Parte 6- Torri, pali e camini 54 UNI-EN1999-1-1 2014 Progettazione delle strutture di alluminio Part 1-1: Regole strutturali generali 55 UNI-EN 1999-1-2 2007 Progettazione delle strutture di alluminio Parte 1-2: Regole generali – Progettazione strutturale contro l’incendio 56 UNI-EN1999-1-3:2011 2011 Progettazione delle strutture di alluminio Part 1-3: Strutture sottoposte a fatica 57 UNI-EN 1999-1-4 2011 Progettazione delle strutture di alluminio Part 1-4: Lamiere sottili piegate a freddo 58 UNI-EN-1999-1-5 2007 Progettazione delle strutture di alluminio Part 1-5: Strutture a guscio

In relazione alle indicazioni applicative per l'ottenimento delle prescritte prestazioni, l’aggiornamento alle NTC 2018 (DM 17/01/2018) al capitolo 1 stabilisce che, per quanto non espressamente specificato dalle stesse nuove norme tecniche per le costruzioni, ci si può appunto riferire a normative di comprovata validità e altri documenti tecnici elencati nel Capitolo 12, tra cui quelle fornite dagli Eurocodici con le relative Appendici Nazionali.

Entro i prossimi 3 mesi, il testo sarà sottoposto a verifica di conformità alla normativa europea prima della sua adozione definitiva.