Progettazione strutture in calcestruzzo e resistenza al fuoco: aggiornata la norma UNI-EN

Dopo la recente pubblicazione dell’aggiornamento della norma UNI-EN sulla progettazione delle strutture in alluminio, UNI ha appena rilasciato l'edizione aggiornata della norma UNI EN 1999-1-2:2024 - Progettazione delle strutture in calcestruzzo - Parte 1-2: Progettazione strutturale antincendio (EUROCODICE 2), con la quale si definiscono i criteri di progettazione di strutture in calcestruzzo nella situazione eccezionale di esposizione al fuoco.

Strutture in calcestruzzo e resistenza al fuoco: aggiornata la norma UNI-EN

La norma, in vigore dal 25 gennaio 2024, sostituisce la UNI EN 1992-1-2:2019 e recepisce la EN 1992-1-2:2023; essa riguarda la progettazione di strutture in calcestruzzo nella situazione eccezionale di esposizione al fuoco, deve essere utilizzata congiuntamente alle prEN 1992-1-1 e EN 1991-1-2 e si applica alle strutture in calcestruzzo che devono svolgere una funzione portante, di separazione o entrambe.

Nel dettaglio, il documento:

identifica le differenze o le integrazioni rispetto alla progettazione a temperatura ambiente;

fornisce i principi e le regole di applicazione per la progettazione di strutture che soddisfano requisiti specifici in relazione alle funzioni portante, di separazione o di entrambe e in relazione ai livelli di prestazione;

si applica alle strutture, o parti di esse, che rientrano nel campo di applicazione della prEN 1992-1-1 e sono progettate in accordo ad essa.

Inoltre i metodi indicati sono applicabili:

al calcestruzzo di peso normale fino alla classe di resistenza C100/115;

fino alla classe di resistenza C100/115; al calcestruzzo leggero fino alla classe di resistenza LC50/60.

Infine, oltre alle ipotesi generali della prEN 1990, si applicano le seguenti ipotesi: