Progetti innovativi e imprese: bando ENEA da 1 milione di euro

Ridurre la distanza fra ricerca e applicazione industriale e sostenere l’innovazione del settore produttivo: sono questi gli obiettivi del programma Proof of Concept (PoC), per il quale ENEA ha messo a bando oltre 1 milione di euro per finanziare con le imprese progetti che rientrano in diversi ambiti.

Proof of concept: da ENEA 1 milione di euro per le imprese

Come specificato anche nell’Avviso Pubblico, fino alle ore 12:00 del 12 dicembre 2023 le aziende interessate potranno candidarsi e partecipare allo sviluppo di un progetto che rientri tra le 34 proposte tecnologiche individuate dall’Agenzia in varie aree tematiche, alcune delle quali suggerite dal Comitato Tecnico Scientifico dell’ENEA.

I potenziali settori applicativi riguardano principalmente i seguenti ambiti:

chimica e farmaceutica (41%);

applicazioni per il riutilizzo dei materiali e i processi dell’economia circolare (38%);

produzione di energia ed efficienza energetica (33%);

agrofood (29%).

Inoltre i PoC prevedono il finanziamento di soluzioni tecnologiche innovative per applicazioni nell’aerospazio, per l’automazione dei processi produttivi, per i beni culturali e le smart communities. Tra le proposte tecnologiche, ENEA segnala ad esempio, nuovi sensori hi-tech, sistemi di monitoraggio avanzati ed etichette intelligenti.

Con il finanziamento si raggiungono due importanti risultati: da una parte si riduce il rischio per le imprese di investire in tecnologie ancora con un livello di maturità tecnologica relativamente basso e al contempo si fanno incontrare i bisogni del mercato con le competenze e i risultati della ricerca pubblica. Il bando da 1 milione di euro è parte dei 5 milioni complessivi che ENEA ha stanziato per il triennio 2023-2025, a cui vanno aggiunti ulteriori 500mila euro, a valere su risorse messe a disposizione dal MIMIT nell’ambito del PNRR, già impegnati quest’anno per finanziare 9 progetti PoC.

Alle imprese che cofinanzieranno i progetti - con un contributo che copra almeno il 10% dei costi del progetto PoC prescelto - verrà anche concesso un diritto di opzione, a titolo gratuito, sulla licenza esclusiva del brevetto sviluppato e degli ulteriori eventuali risultati.

Dal 2018, anno in cui è stato istituito, il PoC ha destinato oltre 1,6 milioni di euro per lo sviluppo di 36 progetti con partner industriali, mirando alla creazione di partnership strategiche per l’innovazione. Il programma si ispira ad un approccio di open innovation e finanzia solo progetti di sviluppo di tecnologie ENEA in collaborazione con imprese e investitori.