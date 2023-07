Programmazione dei lavori e degli acquisti di forniture e servizi: nuovo comunicato MIT

Sarà un mese di luglio molto movimentato e pieno di novità per chi si occupa di appalti pubblici. Con la piena operatività del nuovo D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) arrivano, con un po' di ritardo, i primi chiarimenti e comunicati in merito all'applicazione delle nuove regole.

Programmazione dei lavori e degli acquisti di forniture e servizi

Con il Comunicato 30 giugno 2023, n. 6213 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito nuovi chiarimenti in merito alla programmazione dei lavori e degli acquisti di forniture e servizi.

In particolare, ai sensi dell'articolo 225, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 36/2023, per l'anno in corso, continuano a valere le modalità dell'applicativo informatico - Servizio contratti pubblici - SCP di cui all'articolo 21 del D.lgs. n. 50/2016. L'applicativo sarà prossimamente aggiornato per consentire la tempestiva impostazione, predisposizione e redazione della programmazione triennale 2024-2026 ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 36/2023.