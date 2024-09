Qualificazione stazioni appaltanti: in vigore alcune deroghe

Fino al 31 dicembre 2024 nessun obbligo di qualificazione per le stazioni appaltanti in relazione ad affidamenti per progetti e interventi finanziati con il PNC sui territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016.

Affidamenti PNC nei territori colpiti dal Sisma: niente qualificazione per le SA

La conferma arriva con l’Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione del 27 giugno 2024, n. 96, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 settembre 2024, n. 205, che consente a qualsiasi stazione appaltante, ente concedente o centrale di committenza, in deroga agli articoli 62, 63 e 174, comma 5, e all’allegato II.4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici), nonché a ogni altra disposizione normativa che preveda un obbligo di qualificazione, di effettuare qualsiasi procedura di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture a prescindere dalla qualificazione eventualmente posseduta, in relazione a progetti e interventi finanziati con il Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR ricadenti nei territori interessati.

Nel provvedimento si specifica che per i rapporti instaurati prima della approvazione dell’ordinanza, il regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni previsto dall’art. 2 dell’ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, come modificato dall’art. 1 dell’ordinanza n. 162 del 20 dicembre 2023, si applica anche agli interventi e progetti finanziati con il PNC.

Inoltre, i soggetti e i partner privati tenuti all’applicazione del codice dei contratti pubblici di cui al d.Lgs. n. 36/2023 o al d.Lgs. n. 50/2016 (ove applicabile ratione temporis), possono procedere anche a prescindere dal possesso della qualificazione.

L’invito alla formazione del personale delle SA

Infine, nelle more della piena operatività del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, l'ordinanza invita le stazioni appaltanti e gli enti concedenti dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, a curare l’organizzazione di corsi di formazione, aggiornamento e approfondimento delle tematiche connesse alla disciplina della contrattualistica pubblica e al nuovo codice dei contratti pubblici in favore dei propri dipendenti e collaboratori, in vista di una loro futura iscrizione nell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate previsto dall’art. 63 e dell’allegato II.4 del Codice.