Quotazioni immobiliari: aggiornati i dati OMI

Sono state pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate le quotazioni immobiliari aggiornate al primo semestre 2023.

Quotazioni immobiliari: i dati OMI del primo semestre 2023

I dati, elaborati dall'OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare), fanno riferimento ai prezzi al mq per le varie tipologie di immobili, comprendenti abitazioni, negozi, uffici, box e capannoni e possono essere consultati in base a diversi parametri, quali il periodo (sempre a cadenza semestrale), la provincia, il Comune, la zona di ubicazione e la destinazione d’uso.

Oltre che tramite il sito del Fisco, le quoazioni posono essere consultate su smartphone e tablet con la app gratuita OMI Mobile. La ricerca per altro può essere fatta utilizzando il servizio GEOPOI®, il framework cartografico realizzato da Sogei. Agli utenti viene anche data la possibilità di risalire fino alle quotazioni relative al 2006, con l'ulteriore opportunità di scaricare quelle a partire dal I semestre 2016.

Cosa sono le quotazioni immobiliari

Per ciascun semestre di riferimento e per ogni zona territoriale omogenea (c.d. “zona OMI”) di ciascun Comune censito negli archivi catastali, le quotazioni immobiliari individuano un intervallo minimo/massimo dei valori di mercato e di locazione, calcolati per unità di superficie in euro al mq, stabiliti per tipologia immobiliare e stato di conservazione. Se per una stessa tipologia sono valorizzati più stati di conservazione, viene specificato quello prevalente.

Dato che le quotazioni si riferiscono a comuni censiti negli archivi catastali, l'elenco in banca dati può cambiare di semestre in semestre.

Infine, la stessa Agenzia delle Entrate specifica che quelle fornite sono quotazioni indicative, che vanno poi confermate (o modificate) da tecnici professionisti con una stima puntuale sull'immobile di interesse.