Quotazioni immobiliari: online i dati del I semestre 2024

Sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate le quotazioni immobiliari relative al periodo gennaio-giugno 2024, elaborate dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI).

Quotazioni immobiliari: disponibili i dati OMI del I semestre 2024

I dati si riferiscono alle quotazioni al metro quadro per varie tipologie di immobili (abitazioni, box, negozi, uffici, capannoni) e possono essere consultati per semestre, Provincia, Comune, zona di ubicazione dell’immobile e destinazione d’uso.

La consultazione può avvenire anche tramite app OMI mobile e, oltre che per l’ultimo semestre di riferimento, permette di risalire anche ai periodi precedenti, a partire dal 2006. Inoltre, accedendo all’area riservata, è possibile scaricare i dati a partire dal 2016.

Cosa sono le quotazioni immobiliari semestrali

Le quotazioni immobiliari semestrali individuano, per ogni delimitata zona territoriale omogenea (zona OMI) di ciascun comune, un intervallo minimo/massimo dei valori di mercato e locazione, per unità di superficie in euro al mq, per tipologia immobiliare e stato di conservazione.

Tenendo conto del fatto che le quotazioni OMI riguardano i comuni censiti negli archivi catastali, l’elenco presente può differire nei diversi semestri per effetto di variazioni circoscrizionali.

Infine le stime presentate sono indicazioni di valore di larga massima: solo la stima puntuale, effettuata da un tecnico professionista può rappresentare e descrivere in maniera esaustiva e con piena efficacia l'immobile e motivare il valore da attribuirgli.