Quotazioni OMI: disponibili i dati del secondo semestre 2024

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la banca dati delle quotazioni immobiliari OMI, rendendo disponibili i valori relativi al periodo luglio-dicembre 2024. Gli utenti possono ora consultare i dati attraverso strumenti intuitivi, con la possibilità di effettuare ricerche testuali o di navigare su mappa tramite il framework cartografico Geopoi®.

Quotazioni OMI: online i dati del II semestre 2024

L’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell’Agenzia delle Entrate mette a disposizione una panoramica dettagliata dei valori di mercato e di locazione al metro quadro, suddivisi per le diverse tipologie immobiliari.

In particolare, le quotazioni coprono:

abitazioni;

box e posti auto;

negozi;

uffici;

capannoni e immobili produttivi.

I dati possono essere filtrati attraverso una serie di parametri quali il semestre di riferimento, la provincia, il comune, la zona OMI e la destinazione d’uso.

Come consultare le quotazioni OMI

Le informazioni sono accessibili dalla sezione dedicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, dove gli utenti possono visualizzare i dati aggiornati per ogni area censita negli archivi catastali, oppure tramite la app “OMI Mobile”.

Oltre ai dati più recenti, gli utenti possono accedere anche alle quotazioni storiche:

dal 2006 in modalità libera;

dal primo semestre 2004 per gli utenti registrati nell’area riservata del sito dell’Agenzia;

Infine, come segnalato dal Fisco, le quotazioni OMI riflettono i dati catastali aggiornati, per cui eventuali modifiche circoscrizionali (come la fusione o la soppressione di comuni) possono influenzare la composizione della banca dati nei vari semestri.