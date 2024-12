Gli RCS rivoluzionano la comunicazione aziendale: la strategia di TeamSystem con MailUp

Grazie agli RCS (Rich Communication Services), la messaggistica evolve oltre i limiti degli SMS, permettendo di creare messaggi che combinano testo, immagini, caroselli interattivi, pulsanti di azione (CTA) e campi personalizzabili. Queste funzionalità avanzate stanno ridefinendo il modo in cui le aziende interagiscono con i loro clienti, garantendo esperienze più coinvolgenti e dinamiche.

RCS: una rivoluzione nella comunicazione aziendale

A differenza degli SMS tradizionali, gli RCS offrono un canale che unisce sicurezza, interattività e versatilità. Ogni messaggio proviene da un mittente certificato, riducendo i rischi di frodi e phishing. Inoltre, l’assenza di limiti di caratteri e la certezza della consegna assicurano comunicazioni fluide e affidabili.

TeamSystem, leader italiano nelle soluzioni digitali per professionisti e aziende, ha deciso di sfruttare queste potenzialità lanciando il canale RCS in collaborazione con MailUp. Con questa iniziativa, l’azienda si distingue come una delle prime in Italia ad adottare questa innovazione e a offrirla ai propri clienti.

A livello globale, il 26% degli utenti ha già adottato gli RCS, mentre WhatsApp mantiene il 51%. La crescente diffusione di questa tecnologia è supportata dai numeri: l’adozione da parte dei brand è aumentata del 36% rispetto al 2023, con un tasso di conversione che raggiunge il 140%.

Gli RCS non solo migliorano l’engagement, ma permettono alle aziende di rafforzare la propria immagine e ottimizzare il ritorno sull’investimento (ROI). Grazie alla loro natura multimediale e interattiva, le imprese possono rimanere al passo con le tendenze del mercato, offrendo ai clienti esperienze di comunicazione all’avanguardia.

La piattaforma è progettata per essere semplice e intuitiva, consentendo di personalizzare ogni messaggio e pianificarne l’invio con facilità. Per ulteriori dettagli sulle funzionalità offerte dagli RCS, MailUp ha creato un’infografica dedicata.