Ricostruzione post sisma: nuovo progetto dell'Agenzia del Demanio

Proseguono gli interventi di ricostruzione post sisma nel Centro Italia, in uno dei luoghi simbolo del terremoto, Amatrice, dove verrà ricostruita la Caserma dei Carabinieri.

Ricostruzione post sisma: nuovo affidamento dell'Agenzia del Demanio

La conferma arriva con la determina a contrarre pubblicata dall’Agenzia del Demanio, per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva, del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e della realizzazione dei lavori del nuovo edificio che ospiterà la Caserma dei Carabinieri, per un importo complessivo di 3,427 milioni di euro, di cui 3,195 milioni di euro per l’esecuzione dei lavori e 231.683 euro per servizi di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

Le offerte dovranno pervenire entro l’11 giugno 2024. L’appalto, che non è suddiviso in lotti, verrà affidato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Questi i tempi previsti:

60 giorni per la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, decorrenti dal verbale di avvio dell’esecuzione delle prestazioni da parte del Direttore dell’Esecuzione;

335 giorni per l’esecuzione delle lavorazioni decorrenti dal verbale di avvio dei lavori da parte del Direttore dei Lavori.

Tra i requisiti di partecipazione generale, l'iscrizione nell’Elenco Speciale dei professionisti di cui all’art. 34 del D.L. 189/2016 ovvero presentazione della domanda di iscrizione al suddetto Elenco speciale, entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione.

Sempre in riferimento ai servizi tecnici, sono richiesti i seguenti requisiti:

di capacità economica: fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando per un importo pari ad € 231.683,54 corrispondente ad una volta l’importo dei servizi oggetto di affidamento;

di capacità tecnica professionale: servizi “analoghi” di ingegneria e architettura espletati negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le caratteristiche: l’operatore economico deve avere eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per analoghi lavori per dimensioni e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID,

almeno pari a 0,20 volte l’importo stimato dei valori a cui si riferisce la prestazione.

Applicazione dell'equo compenso

Particolarmente rilevante è il riferimento contenuto all’equo compenso spettante ai professionisti per la progettazione esecutiva e il CSP, non soggetto a ribasso, in virtù del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e della Legge 21 aprile 2023 n. 49.