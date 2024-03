Riforma Fiscale: arrivano i nuovi Testi Unici

Il processo di semplificazione del sistema tributario entra nel vivo, con la pubblicazione sul sito dell'Agenzia delle Entrate di 9 Testi unici che saranno in consultazione pubblica fino al 13 maggio 2024.

Riforma del sistema tributario: i 9 Testi Unici

Le proposte, in attuazione della Legge Delega per la riforma fiscale (Legge n. 111/2023, art. 21) riordinano in maniera organica le disposizioni che regolano il sistema tributario (ad eccezione per quelle relative all’Irap, alla legislazione relativa ai servizi catastali, geotopocartografici e di pubblicità immobiliare), al fine di semplificare e chiarire delle regole fiscali. Proprio per questo, le oltre 750 norme di riferimento sono state riordinate e coordinate in testi tematici, abrogando anche quelle non più attuali.

Scendendo nel dettaglio, sono questi 9 Testi unici in consultazione:

Imposte sui redditi;

Iva;

Imposta di registro e altri tributi indiretti;

Tributi erariali minori;

Adempimenti e accertamento;

Sanzioni tributarie amministrative e penali;

Giustizia tributaria;

Versamenti e riscossione;

Agevolazioni tributarie e regimi di particolari settori.

La redazione dei testi è stata fatta su oltre 750 interventi normativi, di fonte primaria e secondaria, che si sono stratificati negli anni, e che adesso sono stati coordinati e organizzati, per settore d’interesse, nei nove differenti Testi unici.

Come evidenzia il Fisco, il lavoro di riorganizzazione del nuovo Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), ha riguardato ben 116 atti legislativi, frutto di una stratificazione normativa di quasi 40 anni, le cui disposizioni sono adesso state ordinate in 7 Titoli. Stesso criterio per il Testo Unico sull’IVA, che ha ordinato in 5 Titoli i 67 atti che interessavano l’imposta; per quanto riguarda il Testo sull’imposta di registro e altri tributi indiretti, sotto esame 63 disposizioni legislative, mentre il Testo unico sui tributi erariali minori raccoglie 25 atti in 10 Titoli. Di particolare rilievo il Testo sulle agevolazioni tributarie e dei regimi di particolari settori, che include anche i bonus edilizi e sull’efficientamento energetico. In questo caso ad essere riorganizzati sono stati ben 263 atti legislativi, suddivisi in 4 Parti.

E ancora: in ambito di adempimenti e accertamento, sono stati analizzati e riorganizzati 101 atti legislativi, per il Testo sulle sanzioni tributarie amministrative e penali 23; infine 10 quelli che compongono il Testo dedicato alla giustizia tributaria, mentre si sale a 81 norme differenti confluite nel Testo unico su versamenti e riscossione.

Consultazione testi unici: l’invio dei contributi

Per 2 mesi, fino al 13 maggio 2024, tutti gli stakeholders coinvolti nel processo di riforma potranno consultare i Testi e inviare le proprie osservazioni, che potranno eventualmente essere recepiti nelle versioni definitive.

I contributi vanno inviati seguendo lo schema: argomento, norme di riferimento, osservazioni, contributo, finalità ai seguenti indirizzi di posta elettronica, distinti in base al volume:

Dopo la fase di consultazione, l’Agenzia delle Entrate pubblicherà i commenti pervenuti, escludendo quelli in cui si richieda espressamente la non divulgazione.