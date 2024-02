Riforma fiscale: in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto legislativo

Un altro tassello alla riforma fiscale si è aggiunto con la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2024, n. 43 del Decreto Legislativo del 12 febbraio 2024, n. 13 recante “Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale”, in attuazione della legge delega del 9 agosto 2203, n. 111 che all’art. 17 ha dettato i principi e i criteri direttivi in materia di procedimento accertativo.

Il decreto è composto da 41 articoli ed è così strutturato:

Titolo I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO

Capo I - Disposizioni in materia di procedimento accertativo

Art. 1 - Partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento e relativa razionalizzazione

Art. 2 - Razionalizzazione e riordino delle disposizioni normative in materia di attività di analisi del rischio

Art. 3 - Introduzione di specifiche forme di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere e riordino delle forme di cooperazione esistenti

Art. 4 Prevenzione e contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito IVA

Art. 5 - Revisione dei termini di prescrizione e decadenza dell’azione dello Stato dell’imposta sui premi di assicurazione

Titolo II - DISCIPLINA DEL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Capo I - Disposizioni generali

Art. 6 - Finalità

Art. 7 - Ambito di applicazione

Art. 8 - Procedure informatiche di ausilio all’attuazione del concordato

Art. 9 - Elaborazione e adesione alla proposta di concordato

Capo II - Contribuenti per i quali si applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale

Art. 10 - Concordato per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale - requisiti

Art. 11 - Cause di esclusione

Art. 12 - Effetti dell’accettazione della proposta

Art. 13 - Adempimenti

Art. 14 - Rinnovo del concordato

Art. 15 - Reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato

Art. 16 - Reddito d’impresa oggetto di concordato

Art. 17 - Valore della produzione netta oggetto di concordato

Art. 18 - Effetti del concordato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto

Art. 19 - Rilevanza delle basi imponibili concordate

Art. 20 - Determinazione degli acconti

Art. 21 - Cessazione del concordato

Art. 22 - Decadenza del concordato

Capo III - Contribuenti che aderiscono al regime forfetario

Art. 23 - Concordato per i soggetti che aderiscono al regime forfetario

Art. 24 - Cause di esclusione

Art. 25 - Effetti dell’accettazione della proposta

Art. 26 - Adempimenti

Art. 27 - Rinnovo del concordato

Art. 28 - Reddito oggetto di concordato

Art. 29 - Effetti del concordato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto

Art. 30 - Rilevanza delle basi imponibili concordate

Art. 31 - Determinazione degli acconti

Art. 32 - Cessazione del concordato

Art. 33 - Decadenza del concordato

Capo IV - Disposizioni comuni di coordinamento e conclusive

Art. 34 - Attività di accertamento

Art. 35 - Disposizioni di coordinamento

Art. 36 - Commissione degli esperti

Art. 37 - Differimento del termine dei versamenti del saldo e del primo acconto per il primo anno di applicazione del concordato

Art. 38 - Revisione dei termini di presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di Irap e disponibilità dei programmi informatici relativi alle dichiarazioni fiscali e agli indici sintetici di affidabilità fiscale

Art. 39 - Clausola di invarianza finanziaria

Titolo III - DISPOSIZIONI FINALI

Capo I- Disposizioni finanziarie, entrata in vigore e decorrenza

Art. 40 - Disposizioni finanziarie

Art. 41 - Entrata in vigore e decorrenza.

Con il decreto vengono introdotte delle importanti novità sulla partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento e sulla sua razionalizzazione.

Di particolare rilevo è la disciplina finalizzata alla razionalizzazione degli obblighi dichiarativi e a favorire l’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, con la formulazione da parte del Fisco di un concordato preventivo biennale. Nel caso di soggetti aderenti al regime forfetario, per il solo periodo di imposta 2024, l’applicazione del concordato preventivo è limitata una sola annualità.

La proposta viene elaborata dall’Agenzia delle Entrate, e riguarda:

contribuenti per i quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale che con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, non hanno debiti tributari ovvero, che hanno estinto quelli d’importo complessivamente pari o superiori a 5mila uro per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione;

che con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, non hanno debiti tributari ovvero, che hanno estinto quelli d’importo complessivamente pari o superiori a 5mila uro per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione; contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014 a esclusione dei soggetti: che hanno iniziato l’attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta; che non posseggono i requisiti previsti dall’articolo 10, comma 2, o per i quali sussiste una delle ipotesi previste all’articolo 11 dello stesso d.Lgs.

di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014 a esclusione dei soggetti:

Imposte sui redditi e IRAP: differimento dei termini per le dichiarazioni

Infine, l’art. 38 la revisione dei termini di presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di Irap.

Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023:

a) i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del d.P.R. n. 322/1998 presentano la dichiarazione in via telematica entro il 15 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;

b) i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, del d.P.R. n. 322/1998 presentano la dichiarazione in via telematica entro il quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024:

a) i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del d.P.R. n. 322/1998 presentano la dichiarazione per il tramite di un ufficio delle Poste italiane S.p.a. tra il 15 aprile ed il 30 giugno dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, ovvero in via telematica tra il 15 aprile e il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;

b) i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, del d.P.R. n. 322/1998 presentano la dichiarazione in via telematica a partire dal 15 aprile dell’anno successivo, se il periodo d’imposta coincide con l’anno solare, ed entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;

c) i sostituti d’imposta, presentano in via telematica la dichiarazione dal 15 aprile al 31 ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento.

Infine, per il periodo d’imposta 2024 i programmi informatici relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale sono resi disponibili entro il 15 aprile dell’anno successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili.