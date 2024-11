Riqualificazione edilizia: parlare ancora di bonus non serve

Parlare ancora di bonus edilizi non serve, mentre molto più costruttivo (per rimanere in tema) potrebbbe essere la strutturazione di un sistema di incentivi, fondamentale per la crescita del tessuto immobiliare italiano.

Riqualificazione immobili: basta bonus, serve un sistema di incentivi strutturato

Ad affermarlo l’on. Erica Mazzetti, deputato e responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici di Forza Italia, nel corso dell’intervento al convegno “Efficientamento energetico: nuovi strumenti per la sostenibilità dopo il Superbonus” in Sala della Regina alla Camera dei deputati, promosso in collaborazione con Assistal.

Mazzetti sottolinea come lo sforzo debba adesso concentrarsi nel trovare soluzioni concrete dopo il Superbonus, facendo ripartire la cessione del credito per le famiglie meno abbienti e per l’edilizia popolare, unica strada percorribile per raggiungere gli obiettivi imposti dalla Direttiva Green.

Proprio per questo, ribadisce che “l'Europa deve predisporre un fondo straordinario, altrimenti da soli non ce la facciamo”. Non solo: secondo Mazzetti è necessario un piano energetico europeo, non una gestione divisa dei singoli Stati, che hanno peculiarità molto diverse tra loro.

Regole chiare e soprattutto certe

Infine, fondamentale dare agli operatori del settore un quadro normativo chiaro, che non deve essere più modificato ogni 6 mesi da una circolare o da una direttiva di un qualsiasi ente statale, “perché il settore ha bisogno di certezza del periodo del finanziamento, dell’incentivo e delle norme di applicazione”, conclude.